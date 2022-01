Toda la verdad de la guerra entre Galilea Montijo y Lilí Brillanti

Aunque ambas presentadoras trabajaron juntas más de 20 años, por diferentes roces nunca llegaron a ser amigas. Todo comenzó cuando Lilí Brillanti recordó la vez que Galilea Montijo "supuestamente" quiso golpearla.

El inicio de una pelea sin fin. Ahora se sabe toda la verdad de parte de la presentadora de Hoy, que salió a defenderse y contar todo sobre cómo era esa relación.

Una guerra sin fin: Qué pasó entre Galilea Montijo y Lilí Brillanti

Por su parte, la actriz y conductora Lilí Brillanti, durante una entrevista, aseguró que, mientras trabajaba en Vida TV, el programa que conducía junto a Héctor Sandarti y Galilea Montijo, había tenido que sobrellevar situaciones muy difíciles debido al trato que la tapatía tenía con ella.

Cabe aclarar que no fue la única vez que contó las reiteradas veces que se confrontaron ambas y la mala relación que mantenían. Sin embargo, esta vez, sus declaraciones trascendieron y Galilea Montijo no se quiso quedar callada.

Para quienes no recuerdan lo ocurrido, al parecer, Galilea habría amenazado a Lilí con golpearla y todo sucedió mientras ensayaban para un sketch.

Galilea Montijo se defiende de las acusaciones de Lilí Brillanti

Fue precisamente el 18 de enero que, la conductora de Hoy, Galilea Montijo, no se quiso callar más y se defendió de las acusaciones de Lilí Brillanti. La tapatía negó rotundamente haber amenazado a su colega y, además, relató su propia versión de los hechos.

“Lo que ella sentía era esta parte de complejo, de que si mi ropa, que si yo le mandaba quitar la ropa, que si yo le mandaba que no la maquillaran; hubo muchos chismes alrededor, como siempre hay en todas las producciones o las nuevas producciones. Ella, como lo hacían todos los reporteros, ella filtraba todas esas notas, había muchísimas notas en contra mía”.

Asimismo, agregó que nunca consideró a Brillanti como su amiga y eso se debió a que se llevaban muy mal. De hecho, recordó cómo la llegó a confrontar por unas supuestas filtraciones que hizo en una oportunidad. No caben dudas de que la tapatía siempre está dispuesta a defenderse y sin importar quien sea la persona que la esté agrediendo.

En este caso en particular, se cansó. Considera que pasaron muchos años y ya no se quiere guardar más nada. Contar la verdad, al menos para ella, es lo justo para que Lilí Brillanti deje de hablar mal de ella. Y sí, reconoció que la enfrentó.

“Después de tanto, llegó un momento en que sí la confronté, y ustedes saben que una viene del barrio; yo soy de barrio y en el barrio una aprende a defenderse, y yo siempre me voy a defender, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero (...) Hasta que un día le dije: ‘A ver, maestra, o lo arreglamos, o lo arreglamos”.

Ante la situación, Montijo aseguró que Brillanti la incitó a golpearla, y eso le causó mucho enojo, pero decidió no hacerlo para no caer en su “juego”. “Se me acercaba y me ponía la cara. Me ponía la cara y me decía: ‘Pégame, ándale, pégame’. Y yo me acuerdo que hasta me enterré las uñas (...) y decía: ‘Por favor, Dios mío, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar’. Hasta que le dije: ‘No, ¿sabes qué? No voy a caer en tu juego’”.

Al día de hoy, Galilea sigue sin entender qué fue lo que las llevó a confrontarse de esa manera. Así mismo, reconoce que, con el paso del tiempo, las diferencias se aminoraron porque realmente hoy ve que fueron enfrentamientos por “estupideces”.

Eso sí, asegura que nunca llegaron a establecer una amistad, ni lo harán. Cabe destacar que la defensa de Galilea Montijo ante las acusaciones de Lilí Brillanti fue en estos días, luego de una entrevista que dio la mexicana donde volvió a revivir estos supuestos malos tratos que su compañera habría tenido con ella.

¿A quién le crees tú?