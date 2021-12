¿Hubo conflictos entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta y Galilea Montijo son dos de las conductoras históricas del programa "Hoy", aunque la primera pasó más tiempo al aire y siempre fue una de las figuras principales del matutino de Televisa. Si bien hoy son grandes compañeras, incluso amigas, no fue siempre todo color de rosa y han tenido algunas idas y vueltas.

"Hoy" se estrenó en 1998, pero Montijo estuvo solo tres semanas en el piso y luego volvió como invitada ocasional hasta que en 2008 se reincorporó definitivamente. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la esposa de Erik Rubín habló sobre la relación que tiene con su colega y desmintió algunas acusaciones.

"Ella entró cuando comenzó Hoy, cuando producía Alexis Núñez. Cuando estaba Angélica Vale y Arath, pero yo no la recuerdo ahí y ella me ha dicho que fue por muy poco tiempo”, comenzó Legarreta al indicar que no tiene recuerdos de aquellas tres semanas que Montijo habría estado en el programa "Hoy".

Y agregó: "Tiempo después Laura Flores iba a hacer una novela y fuimos al Estado de México porque Gali estaba ahí en el programa de bajar de peso y yo le dije a Romagnoli: ‘Fíjate que estaría padre de que en lugar de Laurita estuviera Galilea` y ese día platicando con ella, aunque aún no éramos amigas le dije que si quería entrar y así fue".

En este sentido, Andrea Legarreta afirmó que hubo muchos roces entre ambas, pero algo típico de dos personas que trabajan juntas hace muchos años y comparten el día a día. Sin embargo, aseguró que supieron solucionarlos al haber "usado la razón y luego el corazón".

“Nos hemos acompañado en momentos duros de la vida de cada una y también nos hemos reído y llorado juntas y nos queremos por lo que somos y a pesar de lo que somos, porque al final, nuestra historia de vida y nuestras personalidades pueden ser distintos, pero hay mucho respeto, complicidad y agradecimiento mutuo”, afirmó.

Cabe recordar que el año pasado corrió el fuerte rumor de un malestar entre ambas por una productora del programa que favorecía más a una que otra en cuenta a quién salía más en cámara. La persona en cuestión, de quién no se reveló el nombre, habló con un medio gráfico mexicano y aseguró que es mentira que haya un favoritismo dentro del programa.

Andrea Legarreta dejó en claro que piensa muy distinto a Galilea Montijo en un montón de cosas y en consecuencia han tenido roces, pero esto nunca generó una enemistad entre ellas. Por lo contrario, en "Hoy" siempre se las vio apoyarse frente a las adversidades y elogiarse cada vez que lo merecían.

