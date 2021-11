Qué tan cierto es que Galilea Montijo dejará definitivamente Hoy

Galilea Montijo ingresó como presentadora al programa "Hoy" en 1998 con Angélica Vale y Alfredo Adame, pero luego de un breve paso, se fue y volvió al piso nueve años después. Decidió volver este año, pero parece que su paso será pequeño otra vez, porque la mexicana podría abandonar el show si Televisa se lo permite.

Con los años, la actriz de 48 años se convirtió en una de las celebridades más queridas del país y todo lo que hace lo comparte con sus casi 10 millones de seguidores en las redes sociales. Hace unas semanas, se ausentó al programa por cuestiones de salud y sus colegas no dieron muchos detalles, pero dieron una información inesperada: podría irse a vivir a Estados Unidos

"Pues la vieron hoy, aquí está Gali. El martes no vino porque fue a sacar su visa de trabajo. ‘El Negro’ Araiza no vino hoy porque se sintió malito. Paul Stanley a veces no viene, Lambda García ya no está y ya lo explicamos", dijeron desde "Hoy", al revelar que Galilea Montijo estaba haciendo los trámites para trabajar en el país norteamericano.

Aún no se sabe cuándo podría abandonar México ni el programa "Hoy", pero, sin duda, la presentadora nacida en Guadalajara estará delante de la pantalla hasta el último momento. Tampoco se sabe qué tipo de trabajo podría hacer en Estados Unidos, posiblemente, se radique en Miami, Florida, y busque proyectos como actriz o como presentadora.

¿Galilea Montijo tiene problemas de salud?

Sin embargo, muchos rumores aseguran que su viaje a Estados Unidos tiene que ver con problemas de salud, ya que haber tenido coronavirus le afectó a la presión y no logra solucionarlo en México. La presentadora mejor pagada de Televisa viajaría a Estados Unidos para comenzar su tratamiento y aprovechará para adquirir experiencia profesional.

"Gali estuvo en las instalaciones de Televisa solicitando un permiso especial para ausentarse una semana de 'Hoy' y del país con el argumento de que iba a ir a Estados Unidos a hacerse unos estudios, pues, aparentemente, en México no encuentra solución para su mal", reveló el youtuber Dael Quiroz.

Y agregó. "Montijo llevaba ya varios días solicitando un permiso a Televisa para ausentarse lo que resta del año del programa 'Hoy', noviembre y diciembre, para irse a vivir a EEUU. Ya le dijeron que no y de dos meses ha pasado a solicitar una semana con el mismo argumento. Supuestamente, está muy mal y pide ese permiso especial para irse a atender allá".

Ni Galilea Montijo ni Televisa dieron declaraciones sobre esto, pero cada vez crecen más los comentarios sobre su salida. En el caso de hacerlo, la audiencia mexicana extrañará a una de las celebridades más divertidas del show y que se ha robado el corazón de millones de personas.

¿Crees que se quedará en EEUU o volverá?