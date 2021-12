¿Galilea Montijo se irá definitivamente de Hoy?

Galilea Montijo está hace 13 años en el programa "Hoy" y en los últimos meses ha faltado al trabajo reiteradas veces, lo que ha llamado la atención a más de uno y fue muy comentado en las redes sociales. Por este motivo, la mexicana ha decidido hablar de una buena vez y confirmar si se va o no de cara al 2022.

Cabe recordar que Montijo contrajo coronavirus en dos ocasiones, la primera en el 2020 y la segunda en mayo del 2021. La enfermedad le trajo muchos problemas de salud como hipertensión y un derrame en el corazón, por lo que tiene que tener un control permanente y, muchas veces, ha faltado para descansar físicamente o acudir al médico.

“El chisme por el que entramos el día de hoy, porque se dice, se rumora, ya saben, amigos de altos ejecutivos dicen que me voy del programa. No es cierto. Las veces que me he ido, lo saben ustedes, han sido por trabajo, por salud, y también siempre lo he dicho: si el día de mañana, porque también los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles. Tampoco sería de ¿Cuál sería el secreto?", expresó.

Para sumar a estas declaraciones, la productora de "Hoy", Andrea Rodríguez, confirmó que quieren que Galilea Montijo continúe en el programa junto a Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Tania Rincón, Andrea Escalona, Paul Stanley y, a modo de broma, dijo "también me quedo yo". Un alto ejecutivo de Televisa se sumó a Rodríguez al indicar que, si bien hace un tiempo estaba en duda la continuidad de la presentadora, ya tienen confirmado que seguirá en el piso.

¿Cómo está Galilea Montijo de salud?

Con el paso de los meses y los controles de los médicos, Galilea Montijo se encuentra mejor de salud, pero las secuelas del coronavirus posiblemente la acompañen toda la vida. Una de las recomendaciones que le dieron es hacer más ejercicio y, aunque a ella no le guste, lo hace obligatoriamente para cuidarse.

"Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literal quedé hipertensa. Lo del derrame del corazón estoy con medicamento, la pericarditis también, cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control", indicó.

Galilea Montijo planea continuar en "Hoy" y no permitirá que nada se interponga en sus proyectos laborales. Sin embargo, el cuidado de su salud es lo más importante y, mientras no le causa ninguna dolencia, seguirá al frente del programa y de todos planes que tiene para el nuevo año. ¿Estás de acuerdo con su decisión?