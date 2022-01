La prueba de que Anuel AA ya superó a Karol G

Hay historias de amor que nunca se olvidan y la de los cantantes Anuel AA y Karol G es una de ellas. Ambos cantantes le pusieron punto final a su noviazgo luego de 4 años y, desde entonces, hay una prueba de que el cantante ya superó la separación, aunque han surgido diferentes rumores.

Entre posibles rumores de reconciliaciones, engaños e indirectas, tanto Anuel AA como Karol G no dejan de formar parte de constantes cuentos en las redes sociales. Ahora, se asegura que el cantante ya superó a su ex novia. Sin embargo, volvió a surgir una nueva sospecha.

Anuel AA, ¿ya superó a Karol G?

Al parecer, la prueba de que Anuel AA tiene superada la separación con Karol G es media dudosa. El cantante la ha vuelto a nombrar en una canción y fue concretamente en el tema "McGregor", que estaba a punto de estrenarse el 26 de noviembre.

Uno de los versos de la canción dice: "Soy tan hijo de p*** que ya no estoy con Karol G y el tatuaje nunca me lo he borrado". Sin embargo, aunque fue un mensaje muy directo para la cantante, sus fanáticos, inmediatamente reaccionaron y no pudieron evitar hacer nuevas conjeturas de una posible reconciliación.

Eso fue lo que demostraba que el cantante aún se moría de amor por la estrella colombiana y no temía gritarlo a los cuatro vientos.

Anuel y Karol G envueltos en nuevos romances

Por parte de la colombiana Karol G, se la ha visto envuelta en nuevos chismes que la pusieron como "novia" del futbolista James Rodríguez. En cuanto a Anuel AA, no se quedó atrás y también lo vincularon con una sensual chica.

Así es que algunos comenzaron a pensar que el cantante puertorriqueño podría haber superado a Karol G luego de que notaran que había borrado todas las fotos que tenían juntos, además de que la dejó de seguir en Instagram.

En medio de tanto revuelo, el reguetonero fue relacionado con Yailin, una joven artista dominicana. Las especulaciones se iniciaron luego de compartir algunas imágenes en sus redes sociales, además de que se vieron a los 2 en una discoteca.

Aunque, en ningún momento se los vio en una situación romántica, fue un mensaje con corazones, que Yailin acompañó en su publicación, lo que despertó sospechas en los fans de ambos famosos, y ahora las dudas de una nueva conquista resuenan fuertemente.

¿Tú crees que Anuel haya superado a Karol G?