Anuel AA mostró su tatuaje de Karol G y crecen los rumores de reconciliación

Por estos días, la voz que indica una posible reconciliación entre Karol G y Anuel AA va recobrando cada vez más fuerza, luego de que en abril pasado los cantantes anunciaran una separación, luego de casi tres años de relación.

Lo cierto es que ahora, la noticia a cerca de un posible acuerdo entre ambos para continuar unidos, ha sacudido a los fans de Karol G por un lado y a los de Anuel AA, por el otro. Es que hace poco, el cantante puertorriqueño había sugerido una posible reconciliación con la estrella colombiana. Sin embargo, aún ninguno de los dos lo ha aclarado de manera directa a sus seguidores.

Hace muy poco, el ex de Karol G compartió en su cuenta de Instagram algas historias que dejaron paso a las especulaciones. En un video, Anuel AA aparece en una piscina, exactamente en uno de los bordes y contemplando el paisaje que tiene en frente. Pese al panorama, muchos seguidores del artista se percataron de que aún tiene en su espalda el tatuaje que se mandó a hacer del rosto de la ‘Bichota’ cuando eran pareja.

Y aunque el músico que marca tendencia en el mundo de los ritmos urbanos no ha borrado la historia, el material ha sido replicado por varios perfiles de Instagram que le siguen la pista a los famosos, generando así más reacciones. Una de ellas fue ‘Rechismes’ donde los usuarios especularon incluso, con que están juntos. Es que él se muestra en una playa, lo que hace suponer que podría estar compartiendo sus días con Karol G, quien ha publicado fotos e historias en las islas Bahamas, disfrutando de un descanso. Justamente, hace poco, la joven colombiana hizo estallar las redes sociales con imágenes de su silueta tomando sol o bailando en traje de baño subida a un yate. ¿Estará acompañada por su ex?

Fuente: Instagram Anuel AA

Así, las especulaciones de sus fans no tardaron en llegar: “Y él sube esta en la playa y Karol, foto en la playa. Muy casual”; “Karol está en las Bahamas me imagino que él en las mismas”; “¿Entonces, no puede tomarse foto de espalda porque ya está recordando a su ex?”; “Obvio que están juntos, qué pereza que lo sigan negando” y “Jamás se dejaron. “No sé cómo hay gente que les cree el show”, opinaron.