Cuántos hermanos tiene Clarissa Molina y cómo es su particular relación

La modelo dominicana, Clarissa Molina, siempre presume a su familia y es muy unida a sus hermanos mellizos varones. Entérate de más.

La modelo de origen dominicana, de 30 años, Clarissa Molina, siempre comparte todo de su vida profesional y, algunas veces, de su vida personal en las redes sociales. En su afán de considerarse muy apegada a su familia, ha contado en varias oportunidades lo unida que es de sus hermanos y la bella relación que los une desde pequeños.

Clarissa Molina y el amor a su familia

Cabe recordar que, en el mes de noviembre de 2021, la conductora y modelo dominicana Clarissa Molina no la estuvo pasando nada bien. La noticia se dio a conocer porque, durante varios días, le pedía a sus seguidores de las redes que rezaran por un familiar suyo.

Sin dar muchos detalles, a través de sus historias de Instagram, la modelo finalmente confirmó que se encontraba de luto por la muerte de un ser querido. "Les pido con el corazón que oren por mi madre" había sido uno de sus mensajes más conmovedores.

Se trataba de la pareja de su madre, Juan Carlos Tavarez, quien estuvo con toda la familia durante 15 años. Así fue que la modelo compartió en sus historias de Instagram, "Lo siento tanto mami, Dios lo tenga en su gloria, estoy segura que él estará contigo siempre cuidándote como los más de 15 años que estuvieron juntos. Descansa en paz".

En la misma línea agregó: "Ahora les pido con el corazón en la mano que oren por mi madre para que Dios le dé la fortaleza necesaria para sobrepasar este momento tan difícil".

De esa manera, Clarissa Molina demostró que es muy apegada a su familia. De hecho, ella, junto a sus hermanos, están siendo el máximo apoyo de todos en los difíciles momentos vividos.

Quiénes son sus hermanos mellizos y cómo es su relación

Clarissa Molina es hija de Clara Contrera y Domingo Molina. Tiene hermanos mellizos que no son famosos, de hecho, se conoce muy poco de ellos. Se llaman Vladimir Molina y Robín Molina. Sin embargo, su relación es excelente y siempre se encuentran unidos, más allá de las distancias.

Cabe destacar que, a sus 12 años, sus padres se separaron y se fueron a vivir a la ciudad de Nueva York, pero ella se quedó en la República Dominicana con uno de sus hermanos y su cuñada. Recién a los 15 años, ella y sus 2 hermanos se trasladaron a Nueva York donde se quedaron para trabajar en su futuro.

Aunque muchos no lo saben, ambos parecen galanes de telenovela. Si bien la modelo dominicana no suele publicar muchas fotografías de su vida personal, siempre tiene alguna celebración especial donde no duda en compartirlo a través de sus redes sociales, como sucedió con el motivo de cumpleaños de sus hermanos.

Los mellizos son casi idénticos físicamente entre sí, y es lógico. Por su parte, Clarissa no dudó en felicitarlos de manera pública por medio de sus historias de Instagram con un cariñoso mensaje: "Feliz cumpleaños a mis hermanos. A quienes me jo…..n tanto como yo a ellos cuando éramos chiquitos. Los amo, que dios los bendiga hoy, mañana y siempre".

Dicha publicación causó gran revuelo en las redes sociales por su innegable atractivo físico que, perfectamente, podrían convertirse en los próximos protagonistas de las telenovelas. Robin y Vlady –así es como los llama Clarissa– trabajan profesionalmente en un medio que no tiene nada que ver con el artístico.

¿A ti qué te han parecido?