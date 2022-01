Esta ex novia de Eugenio Derbez pidió “no caer en ese mismo charco”

Eugenio Derbez, actor, comediante, voz de doblaje y creador de contenidos es uno de los sucesores de la época de oro del cine mexicano a cual hace homenaje desde su estadía en los Estados Unidos, desde donde trabaja. Está casado desde el 2012 con Alessandra Rosaldo, sin embargo, ella no ha sido su única pareja, pues incluso ha tenido hijos con otras mujeres a lo largo de su vida.

A Derbez como a cualquier mortal, le resurgen viejas sombras y en este caso el de un antiguo noviazgo del comediante, que sin filtros señaló que no quisiera volver a tener alguna relación sentimental con el creador de Al delante y al Derbez. Todo sucedió en el programa Cuéntamelo Ya!, mientras las conductoras comentaban una publicación que Eugenio le hizo a Consuelo Duval con motivo de su cumpleaños.

Eugenio Derbez sonriendo. Fuente: Instagram Eugenio Derbez

Eugenio había posteado un lindo mensaje para Duval que cosechó más 500 mil “me gusta”, además de cientos de comentarios de fans que aplaudieron y se rieron de las palabras de Derbez: “Hoy es cumpleaños de esta mujer, nada normal. Es intensa, cursi y gritona. Cuando se ríe parece que se tragó a Chucky, pero también tiene un corazón enorme. Si la vida me diera la oportunidad de elegirla como hermana de vida… lo volvería a hacer. Te adoro!”.

Mientras se presentaba la nota en dicho programa de entretenimiento, la voz de Dalilah Polanco, ex novia de Eugenio, resonó en el set pues repitió en varias ocasiones: “te amo”. Así, sus compañeras en total desconcierto le pidieron que aclarara para quién era el comentario, ya que era extraña tal muestra de afecto para su ex pareja. “Aclaro, aclaro, Consuelo Duval, mija santa, te amo. Feliz cumpleaños, yo que iba a pensar que me iban a mitotear otra cosa. No, no, no, Dios no me permita caer en ese mismo charco otra vez”, destacó Polanco.

Derbez junto a Consuelo Duval. Fuente: Instagram Eugenio Duval

Eugenio Derbez y Dalilah tuvieron un sólido romance hace más de 15 años fue y aunque ambos ya tienen caminos muy distintos el uno del otro, la actriz reveló recientemente las dificultades que vivió en ese entonces. Dalilah resaltó que su noviazgo siempre fue muy difícil, lleno de responsabilidades y aprendizaje, el cual le costó mucho superar, ya que a pesar de su amplia trayectoria y su ruptura amorosa, la siguieron identificando como “La de Derbez” por varios años. “El señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande y estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en algunos aspectos pero también te sientes a la sombra”, destacó.