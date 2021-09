Digno de ver. La familia Aguilar le dio inicio a la gran gira tan esperada del “Jaripeo Sin Fronteras” en los Ángeles, Estados Unidos. Luego de un año y medio, donde se vienen cumpliendo todos los protocolos de la pandemia por covid-19 y estar en cuarentena en casa, salieron a los escenarios a dar todo.

Los fans lo venían pidiendo a gritos. Así es como Ángela Aguilar volvió con su familia en un show que los fans estaban esperando. Daban todo por volver a escuchar en vivo a Pepe Aguilar sobre un escenario junto a sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, al compás de la música ranchera.

Por mencionarlo de alguna manera, parece que esta es la vuelta a la “nueva normalidad” y la familia Aguilar decidió complacer a sus fanáticos con un espectacular show montado con una escenografía increíble que los dejó a todos sin palabras.

Sin dudas, no fue un concierto más porque no tuvo el típico escenario con tarima en el fondo y el público de frente. Este show sí que se ha caracterizado por su originalidad.

"FUENTE: 24 Horas"

Ángela Aguilar volvió con su familia en un show que los fans estaban esperando para sentir el orgullo por las costumbres mexicanas. Todo lo que se vivió consistió en un simulacro típico de un rodeo con caballos y ganados. Mientras, alrededor estaban los asientos de los fans que no dejaban de deleitarse.

Fue todo un espectáculo a puro color, luces y jinetes que iban y venían montados por personas que iban mostrando la bandera de México. Aún así, lo más sorprendente que se vivió del espectáculo, fueron las interpretaciones de cada uno de los talentosos de la Dinastía Aguilar.

Deleitaron con sus voces, con su alma y con esos atuendos típicos mexicanos propios y dignos representativos en ellos. Cuando salieron al escenario a cantar, algunos montaban a caballo y otros estaban encima de una pequeña tarima que se encontraba ubicada en el centro del rodeo.

Al finalizar, fue la mismísima hija de Pepe Aguilar que se expresó en un video a través de las historias de su Instagram: “El primer show de Jaripeo Sin Fronteras en Estados Unidos de 2021 ha sido un éxito”.

Como no podía ser de otra manera, Pepe Aguilar no se quedó atrás y también desde sus redes sociales no tardó en agradecer a su público por el éxito que ha tenido este show tan esperado.

“Que un concepto de banda y mariachi, de caballos y trajes de charro, de familia y tradiciones, llene los lugares de esta manera en pleno SIGLO XXI, ES MOTIVO DE TREMENDO ORGULLO Y también INFINITAS gracias por tanto cariño”, concluyó el padre de Ángela y Leonardo.

Así es como Ángela Aguilar volvió junto a Pepe Aguilar y su familia en un show que todos estábamos ansiosos por ver ¿Pudiste disfrutarlo?