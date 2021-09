A metros del mar, Natti Natasha derrochó belleza y cautivó a todos

Natti Natasha y su pareja Raphy Pina fueron víctimas de una malintencionada y falsa noticia que comunicó sus muertes y la de su pequeña hija Vida Isabelle. “TRISTE NOTICIA!! El mundo esta de luto tras la trágica muerte de la cantante Natti Natasha, Raphy Pina y su pequeña hija. Esto ocurrió hace unos instantes y la gente se ha tirado a las calles para llorar su pérdida” se podía leer en el nefasto posteo de Facebook.

Ante ello, el novio de Natti respondió en las redes sociales. “Gente mala leche ! Varias personas me han enviado esta foto a la Izq preocupados, saben que pongo todo en las redes, y quien me sigue sabe que la #pinarazzi es Gris ( a la derecha ) , aunque mi barco anterior era como la de la foto pero no es mi embarcación, ni fue. Vivan sin hacer daño a los demás que siempre sale perjudicado personas inocentes. NOSOTROS ESTAMOS MEJOR QUE NUNCA #Charlatanes !” señaló Pina.

Hace unas horas, Natti Natasha compartió una veraniega fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran cantidad de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. En la misma se puede observar a la cantautora dominicana de 34 años desplegando toda su belleza ante la cámara arriba de un lujoso yate. La intérprete de “La mejor versión de mí” lució un bikini de color negro . La latina complementó su look con su cabello suelto y su rostro al natural, sin una gota de maquillaje.

“Este Jueves celebramos” fue el simple y corto texto que eligió Natasha de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Natti Natasha

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Raphy Pina recibió rápidamente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 950 mil corazones. Además, la oriunda de Santiago de los Caballeros recibió miles de comentarios de halago y cariño hacia su look y su magnífica figura física, de parte de sus más fieles seguidores.