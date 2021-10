Noelia comparte acalorado video y es tendencia en Instagram

Noelia continúa muy activa en las redes sociales promocionando la plataforma Cherry Land. La actriz y empresaria puertorriqueña de 49 años dejó de lado OnlyFans y apuntó todos sus cañones a promocionar este nuevo sitio.

Noelia fue una de las primeras famosas latinoamericanas precursoras de los sitios con servicios con suscripción con contenido para adultos.

En las últimas horas, Noelia compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la artista latina desplegando toda su belleza ante la cámara arriba de la cama La blonda lució un osado outfit total black. Además, la mediática complementó su look con su cabello recogido y un delicado make up.

“I Love Myself , I want you to Love me... I touch Myself ~I Touch Myself ~ With NOELIA Available at all Digital Platforms Worldwide. #Noelia PD : Yo hago lo que me da la gana, soy dueña de mi tiempo, de mis cosas, de mis negocios, Y no vivo de quedar bien con nadie del Show Business o Music Business. AM FREE !..” fue el extenso y promocional texto que eligió Noelia Lorenzo Monge, como es su nombre completo, de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Noelia

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la intérprete de “En Mi Mente Estás” se llenó rápidamente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 15 mil. La bella artista recibió cientos de comentarios de halago y cariño hacia su espléndida figura física y su look de parte de sus más fieles seguidores en esta publicación.