Yanet García lució su espectacular figura y paralizó Instagram

Yanet García continua muy activa realizando nuevas producciones de fotos y videos con el objetivo de seguir fortaleciendo su perfil en el servicio de suscripción OnlyFans. Por su parte, su ex pareja Lewis Howes compartió un reflexivo mensaje suyo en las redes sociales.

“A veces tendrás personas en tu vida que no pueden ver los locos sueños que tú ves. Y eso está bien. No necesitan verlos ni comprender cuál es tu camino único en la vida. No tienen que animarte, pero no permitas que estas personas te retengan o te digan que no vayas tras lo que te está llamando en tu alma. Este es tu viaje y tu vida, no la de ellos. Tenga el coraje de amar a sus amigos y familiares, pero esté dispuesto a aventurarse por su cuenta lejos de esas comunidades para vivir su propia leyenda. Vivir lo que tu Creador te está inspirando a hacer. Los que te apoyan y quieren que vueles son los que estarán contigo toda la vida. No tenga miedo de perder la cercanía con las personas en el camino. Su energía es importante para servir a su llamado superior. Protege esa energía y permítete volar” señaló el ex de Yanet.

En las últimas horas, Yanet García publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara en un primer plano de su rostro. La oriunda de Monterrey lució un delicado conjunto de encaje de color negro que resaltó sus voluptuosas curvas. Además, la artista azteca complementó su look con su cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Viernes” fue el sencillo y corto texto que eligió García de epígrafe para acompañar su reciente instantánea, destinada a la página con sede en Reino Unido, en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex pareja de Lewis Howes se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 224 mil corazones. Además, Yanet García recibió en su posteo cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles followers hacia su magnífica figura física.