Divina: Adamari López demuestra toda su belleza a los 50 años

Adamari López sigue muy firme realizando ejercicios físicos y respetando un régimen de alimentación sana. La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña de 50 años es un claro ejemplo de que se puede lucir como una verdadera diosa tras superar la barrera del medio siglo.

Este viernes, la cuenta oficial de Instagram del magazine de Telemundo compartió una fotografía de Adamari que deleitó a gran parte de sus millones de followers de todo el planeta. En ella se puede ver a la chaparrita posando en el set del fresco matutino luciendo un elegante jumpsuit, zapatos taco taco aguja del mismo tono, su cabello suelto con ondas; y un delicado make up.

“DIVINA. Así recibe @adamarilopez el viernes… con buena sonrisa, energía y actitud. ¡Te espera por la tele! #hoyDia” fue el texto que eligió de epígrafe la cuenta de Instagram para acompañar la postal de la ex pareja de Toni Costa en la popular red de la camarita.

Este posteo que tiene como principal protagonista a la bella López se llenó velozmente de likes superando la barrera de los 70 mil corazones. Sin dudas la oriunda de Humacao, Puerto Rico, es una de las celebridades preferidas en las redes sociales y eso queda demostrado en cada uno de los posteos donde aparece ya que se viralizan de veloz manera.

Fuente: Instagram Adamari López

Inclusive la misma Adamari López compartió esta dicha pic en su perfil de Instagram. “Hola, hola mi gente linda.. Amo los jumpsuit, una sola pieza que es fácil de usar y además me encanta el negro para vestir…. Creo que me hace lucir más delgada. Este fue mi look que coordino para mi @benditoclosetstyle para @hoydia les gusta?” fue el mensaje de la comunicadora.