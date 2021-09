Inés Gómez Mont le dio sin piedad a Galilea Montijo

Todo se inició cuando Inés Gómez Mont la llegó a criticar sin filtro a Galilea Montijo recordándole el rumor sobre su famoso 'pasado oscuro': “También es una mujer que le falta mucha educación y si se atreve a decir ‘Doña Pedro’, y que te pongas a ‘tejer chambritas’, yo también te quiero recordar que eres ‘Doña Table’, ¿hay que recordártelo, no?” fue lo que sentenció Mont.

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont hoy son amigas íntimas y comadres. Sin embargo, hace unos años atrás –del 2005 al 2009 - mientras Gómez Mont era presentadora de Ventaneando, en una ocasión cuestionó un comentario que hizo Montijo refiriéndose a Pedro Sola, un veterano conductor del programa de espectáculos más emblemático de la TV Azteca.

Sin piedad: Inés Gómez Mont & Galilea Montijo

Galilea le habría recomendado al conductor “irse a tejer una chambrita” refiriéndose a él como “Doña”. Ese comentario le molestó mucho a Inés Gómez Mont y por ello explotó al aire. Así también aludió al rumor que persiste a través de los años, que dice que supuestamente Montijo en su juventud era una bailarina exótica de table dance en alguno de esos centros nocturnos de Jalisco.

“Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse. Todos le dan anillo y todos la manda a volar. ¿No se han fijado? Todos” fueron las palabras exactas de Mont. De hecho, la llegó a acusar de sólo acercarse a los hombres más poderosos por interés y hasta afirmó que solo buscaba una relación con algún ejecutivo importante de Televisa.

No hay que olvidarse que por su parte Galilea también tuvo su oportunidad de hablar. De hecho, vale destacar que a través de su programa Hoy dijo que su actual amiga y comadre debería enfrentar a la justicia.

"FUENTE: Actitud Fem"

El pasado pisado: Inés Gómez Mont y Galilea Montijo ahora son amigas

Tras las críticas sin piedad de Inés Gómez Mont hacia Galilea Montijo, lo que más sorprende ahora es que ambas hayan conseguido tener una relación tan amorosa y de varios años muy cercana a lo que es una verdadera amistad. De hecho, se convirtieron en familia, ya que Galilea es la madrina de la hija de Inés.

La realidad, es que ha pasado mucho tiempo después de ese hecho desafortunado, y la misma Mont reconoció haber hablado negativamente de Galilea “sin conocerla”. También, reconoció sentirse muy mal y hasta la buscó para ofrecerle disculpas, que no solo fueron aceptadas sino que fue el inicio de una inesperada amistad.

Al poco tiempo, la misma Gómez Mont escribió en su propio Instagram: “Un día hablé muy feo de ella sin conocerla por tonta, me arrepentí mucho, le hablé por teléfono para pedirle perdón y créanme, aprendí la lección de no hablar mal de nadie. De las cosas que más me arrepiento, aunque eso me dejó una amistad única”.

Así fue como se revirtió todo después de que Inés Gómez Mont agraviara duramente a Galilea Montijo. ¿Sabías cómo se llevaban antes y cómo ahora son buenas amigas?