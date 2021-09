Galilea Montijo bien dura contra Inés Gómez Mont

Es de público conocimiento que Galilea Montijo e Inés Gómez Mont son más que amigas, son comadres. Es por eso que sorprendió cuando hace tan solo unos días la conductora salió a declarar que pase lo que pase ‘tiene que enfrentar a la justicia’.

Todo esto sucedió después de que durante el fin de semana se haya dado a conocer que se había girado una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y de su esposo, Víctor Álvarez Puga, por tener grandes sumas de dinero sin declarar ante las autoridades, entre otras cosas.

Esto fue lo que dijo Galilea Montijo

Como era de esperarse Galilea Montijo salió a hacer público su apoyo a su comadre Inés Gómez Mont a través del programa Hoy de Televisa.

‘Ella está bien, está muy tranquila’, comenzó diciendo la conductora cuando Andrea Legarreta le preguntó sobre lo sucedido.

‘Y, como lo dijo, tiene que ejercer los derechos. Tiene que venir a hablar con las autoridades, que es lo que tiene que hacer. Tiene que enfrentar a la justicia como se debe’.

Sin querer ahondar mucho en toda la situación que Inés Gómez Mont está viviendo, continuó diciendo: ‘Lo único que yo puedo decir son puras palabras de amor para ella’.

‘Una gran hija, gran amiga, gran ser humano en todos los sentidos. A su familia, que también adoro. Es una mujer de mucha fe y los que la conocemos, y conocemos a su familia, sabemos que van a salir adelante porque son personas de mucha fe’.

‘Vamos a ver qué es lo que pasa, que se aclare lo más rápido posible. ¡Te amamos comadre!’, finalizó diciendo Galilea Montijo.

Mientras tanto Inés dijo a través de sus redes

Desde que todo está situación se dio a conocer no se supo nada de Inés ni de su esposo. No salieron a dar declaraciones y muchos especulan que no se encuentran en México.

Lo único que dijo la ojiazul a través de su cuenta de Instagram fue: ‘No hemos tenido acceso a esa orden ni a las pruebas que la justifiquen. Únicamente a reportes de prensa con información parcial y dolosamente filtrada’.

Tendremos que esperar a ver cómo se sigue desarrollando toda esta situación.

¿Te parece correcta la postura de Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont?