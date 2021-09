Al borde de la piscina: Danna Paola, eleva la térmica de las redes

Danna Paola se encuentra muy activa promocionando el nuevo video de su canción “Kaprichosa”. “ITS OUT! Espero disfruten muchísimo este video exclusivo para Facebook que rodamos en Madrid I’m so in love with this video” escribió la cantante y actriz mexicana en un post realizado en Instagram.

Este mencionado tema musical de Danna, fue estrenado hace más de un mes y ya cuenta con más de 7.6 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Hace unas horas, Danna Paola publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que enamoraron a una gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara desde para una producción de fotos profesional destinada a promocionar su mencionado tema musical. La oriunda de Ciudad de México lució una minifalda color rosa pastel, un top rojo estampado, una camisa negra oversize y zapatos taco aguja rojos. Además, la azteca complementó su look con su cabello suelto, lentes de sol oscuros con forma de corazón y sus labios pintados de rojo.

“Tal cual #KAPRICHOSA” fue el simple y promocional texto que eligió Paola de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Danna Paola

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la intérprete de “Veo en ti la luz” se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 386 mil corazones. Además, la artista de 26 años recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus fieles fans en su mencionada posteo, hacia su outfit escogido.