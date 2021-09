Noelia sacudió la red con un transparente look

Noelia participó del programa de YouTube “El Mich Tv” y recordó la vez que Ninel Conde intentó tirarla en un reality show. La recordada cantante tildó a la actriz mexicana de “aprovechada”.

“Yo estaba como la estrella invitada y mi hicieron un homenaje... estaba Mariana Seoane, estaba Priscila... Todos los que estaban en ese -show- estaban participando. Me hacen el homenaje, pero ella no quería, no quiso el ensayo, no quiso nada, ella estaba haciendo berrinches y berrinches, haciéndolo todo difícil” y “La obligan, pataleteó, hizo de todo. Quiso tumbarme en vivo, nacional. Cuando ella quiso meterme un codazo para que me cayera, porque había una coreografía donde ella venía (de frente), en el momento que yo iba a pasar cerca de ella o que yo estaba en el centro, ella me trató de meter un codazo” manifestó Noelia.

Hace unas horas, Noelia publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la cantante y actriz puertorriqueña de 42 años desplegando toda su belleza ante la cámara mientras interpreta su hit musical “Te amo”. La blonda lució un bra, unos leggins con detalles transparentes y una remera de muselina negra. Además, la mediática complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up y grandes aretes.

Fuente: Instagram Noelia

“Te Amo~ #MisExitosparaUstedes” fue el sencillo y promocional texto que eligió Noelia Lorenzo Monge, como es su nombre completo, de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la intérprete de “Candela” se llenó rápidamente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 22 mil. La bella comediante recibió decenas de comentarios de halago y cariño hacia su espléndida figura física y su look de parte de sus más fieles seguidores en esta publicación.