El gesto feminista de Salma Hayek que las fans nunca olvidarán

Si existe algo que hace años destaca en la actriz y empresaria Salma Hayek, es su compromiso por ayudar. Una luchadora y trabajadora imparable que precisamente se demostró en “El Día de la Mujer Trabajadora”.

Fue un día especial y relevante para todas las mujeres. El gesto feminista de Salma Hayek que las fans recordarán por siempre fue un clamor en plena manifestación. Vale recordar que el hecho sucedió en las calles, pero también se pudo ver reflejado en las redes sociales. Además de Salma, estuvieron presentes muchos otros artistas, modelos, cantantes y actrices que alzaron su voz por la igualdad.

Tras dicho acto, se destacó una vez más la presencia y el compromiso solidario de la actriz mexicana Salma Hayek. En esa oportunidad, se recordó también que la actriz dio una charla relevante en la Fundación Caring que ayuda a todas aquellas familias vulnerables que se encuentran en riesgo de exclusión.

La protagonista de “Frida” tuvo una loable actitud feminista que será apreciada a lo largo del mundo. En particular, Salma habló sobre los derechos de la mujer y resaltó la importancia que tienen hoy en día en muchos espacios, haciendo referencia a que son “mujeres inspiradoras”.

Un mensaje inspirador: El gesto feminista de Salma Hayek

Ante una charla para muchas mujeres, Salma Hayek fue contundente sobre los derechos de la mujer y el apoyo que les daría: “Sé que hoy he estado muy activa en Instagram, pero mañana no lo toco, mañana no trabajo, mañana no compro, me uno a la lucha de las mujeres Mexicanas para combatir el feminicidio. Feliz día Internacional de las mujeres”.

Vale recordar que a Hayek se le sumaron muchas actrices latinoamericanas más como la española Penélope Cruz, quien también lanzó un mensaje para celebrar el Día de la Mujer.

Hizo referencia al programa “Write Her Future” y explicó que las redes sociales hoy en día son muy importantes para las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, “que hace posible el acceso a la educación para mujeres jóvenes en situaciones extremadamente difíciles”.

No caben dudas que Salma Hayek y muchas mujeres más consideran que deben estar conectadas y por ese motivo, sumado a todas las adversidades que tuvo que afrontar por ser una mujer mexicana abriéndose paso en Hollywood es que tuvo un gesto feminista que será bien recibido por las mujeres.

¿Ya conocías el trabajo que realiza Salma Hayek desde hace años para mejorar los derechos de la mujer?