Así de preciosa está Salma Hayek a sus 55 años

Salma Hayek festejó este jueves 2 de septiembre de 2021 su cumpleaños número 50. La actriz, empresaria y productora mexicana es una de las artistas latinas más importantes de la industria cinematográfica y una de las más bellas.

En una entrevista brindada por Salma al sitio “Chicago Tribune”, en el pasado mes de junio, la azteca indicó como ve ella la industria del séptimo arte y los estereotipos con respecto a la edad. "Para mí era importante no cambiar la edad de mi papel. En las películas de acción los hombres tienen permitido tener una cierta edad, pero esta es una de las pocas veces en las que ves a una mujer de mediana edad como protagonista de una obra de este género. No es lo común, pero me salí con la mía" indicó la oriunda de Coatzacoalcos.

En las últimas horas, Salma Hayek compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la protagonista de “Duro de cuidar 2” desplegando toda su belleza ante la cámara desde una paradisíaca playa. La artista azteca lució, en dichas imágenes, un traje de baño de color azul.

Fuente: Instagram Salma Hayek

“Feliz cumpleaños 55 para mí ???? lista para nuevas aventuras #vivalavida” fue el corto y alegre texto que eligió Hayek de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Salma Hayek

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la esposa de François-Henri Pinault se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 200 mil corazones. Además, su posteo recibió miles de mensajes de cariño y halago, de parte de sus más fieles followers, hacia sus elegantes looks utilizados.