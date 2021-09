Si hay alguien que en los últimos tiempos no deja de causar polémica, es Lyn May. Hasta hace muy poco estuvo nuevamente en el ojo de la tormenta tras revelar un presunto y hasta farandulero embarazo, que vale recordar, -muchos de sus seguidores- por esa falsa noticia, han dejado de creerle.

Aunque la vedette siempre se destacó por ser un personaje público y llamativo, -no solo por su belleza de joven sino por la cantidad de cirugías estéticas realizadas-, muy pocas veces se supo sobre su maternidad. De hecho, en los últimos tiempos y debido al falso embarazo es que salió a la luz la existencia de sus hijas e incluso sobre la familia que la viene acompañando durante toda su carrera.

Ante su real existencia –que por cierto sigue siendo un tanto dudosa para sus fans- muchos se preguntan qué opinan las hijas de Lyn May de todas sus cirugías y de la vida bulliciosa que lleva.

Las hijas de Lyn May ¿Rechazo y resentimientos por sus cirugías?

La vedette, tras varios rumores de ser titulada como “mentirosa” contó que tiene 3 mujeres de las cuales no quiere – por respeto- revelar sus edades. No obstante dijo:

“Mis hijas son empresarias, ellas están en lo suyo con computadoras. Todavía me hablan y están contentísimas porque estoy haciendo un reality show. Mis hijas están bien, viven bien y tienen su vida. Todos los días me llaman, hace rato me llamó mi hija Alejandra, quiere que le cante una canción mañana en el reality”.

Ante la incertidumbre de qué opinan las hijas de Lyn May de todas sus cirugías, fue la mismísima vedette que salió a decir que ninguna de ellas la juzga. Sin embargo, reconoció que ninguna de las 3 disfrutaban de salir con ella porque “les hacían burla” por su profesión.

Ante tantos rumores fingidos, por momentos parece que a la vida de la vedette se le siguen sumando mentiras y algunas teorías sobre su vida. Esto se debe a que en ningún momento se ha dado a conocer qué opinan las hijas de Lyn May de todas sus cirugías y lo peor, es que muy pocas las conocen.

Es una realidad que las 3 hijas viven alejadas de los reflectores y probablemente tenga mucho que ver con que Lyn estrenó su maternidad siendo muy jovencita, a los 14 años. No obstante, cercanos a la vedette aseguran que ninguna de las hijas de Lyn May están de acuerdo con todas sus cirugías al punto de haber sufrido bullying por su culpa.

Cabe recordar que, mientras aún eran niñas, sufrieron mucho los cambios y deformaciones causadas por las cirugías estéticas de su madre, sobre todo cuando les mostraban fotografías estando desnuda en revistas y películas.

Por ello, siempre se dijo que Lyn May prefirió llevarlas a un internado a Missouri y alejarlas, razón por la cual -entre otras cosas- no se sabe mucho de ellas.

¿Crees que las hijas de Lyn May acepten sus cirugías tal como ella dice?