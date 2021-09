Preocupación absoluta: se inunda la casa de Thalía en Nueva York

La cantante Thalía sorprendió a todos sus fans en las redes sociales al compartir imágenes como se ha inundado su casa a causa de las fuertes tormentas que está afectando a Nueva York. En los videos que publicó en sus estados de la famosa red de la camarita se puede ver como parte de su casa está con bastante agua en el piso.

En los videos que posteó la increíble azteca se escuchar como ella no puede creer como avanzó el agua en gran parte de su hogar que comparte con su esposo e hijos en la popular ciudad de los Estados Unidos. Por su parte esta mencionada localidad de norteamérica se ha declarado en estado de emergencia en la madrugada de hoy, luego de que la región noreste fuera azotada por las lluvias torrenciales de los remanentes de Ida. Esto provocó fuertes inundaciones e informes de numerosos rescates acuáticos.

Cambiando de tema la intérprete de la canción "No me acuerdo" ha empezado un 2021 repleto de trabajo ya que no solo la está rompiendo en el género musical sino también a nivel empresarial. Ya que al tener tanta popularidad en la web, la bella actriz se ha convertido en una influencer con todas las letras. Además en los mismos aprovecha de esta gran fama para promocionar diversos productos de las marcas más importantes del cuidado del cuerpo.

En esta oportunidad y paralelamente a su promoción por sus 30 años de carrera, la bella azteca, continúa disfrutando el éxito de su canción llamada "Mojito". La misma fue presentada en el programa del exitoso Jimmy Fallon. Este nuevo tema musical es el primer corte de su nuevo material de estudio llamado "DesAMORfosis". Hasta el momento este lanzamiento cuenta con millones de reproducciones en YouTube.