Noelia detonó la red con un ajustado look

La cantante puertorriqueña Noelia Lorenzo Monge ha sumado a su carrera musical, un nuevo pasatiempo que es subir sus fotos y videos a la plataforma de adultos OnlyFans. Sin embargo, en los últimos días decidió retirarse de esta famosa app para volcarse a su propia red llamada Cherryland VIP.

Evidentemente este proyecto no fue lanzado de un día para otro, gracias a que Noelia también se dedica a ser empresaria y tener sus propios negocios. De esta manera, aprovechó las debilidades de OnlyFans para crear su propia plataforma. Sabido es que la intérprete de “Clávame tu amor” es una de las líderes en este tipo de contenidos y posee miles de adeptos en cada una de ellas.

“Amaneció... con mis Amigos de @internacionalcarroshow #Amanecio #Nadiecomotu #internacionalcarroshow #Noelia” fue el epígrafe que utilizó Noelia para acompañar el clip en su cuenta de Instagram. En él, la puertorriqueña bailó de espaldas a la cámara en el living de su casa y lució un osado look total black y acompañó con unos zapatos taco aguja.

Noelia danzó al ritmo de “Amaneció”, perteneciente al álbum Las Viejas Más Bailadas lanzado en 2015. Esta canción es del grupo musical mexicano Internacional Carro Show, quienes autodenominaron su género como “Tropi-Romántico”. “Amor añejo”, “Nadie como tú” y “Con paso fino” son algunos de los hits con los que cuenta esta banda latina.

Fuente: Instagram Noelia

El video de Noelia superó las 26 millones de reproducciones, 5000 likes y 100 comentarios. “Eres una belleza y sensual mujer que no me canso de admirar, me fascinas”, “Muñecota”, “Hermosísima” y “Preciosa” fueron algunos de los mensajes que recibió, junto a miles de emoji de fuego y de corazones.