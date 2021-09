Yanet García enamora a todos en las redes con su gran hermosura

Yanet García demostró todo su orgullo y felicidad en las redes sociales tras su arribo a la ciudad de Manhattan, Nueva York. ¡¡¡Lo logre!!! Toda mi vida he soñado con vivir en Manhattan. Siempre dije que un día viviría en Nueva York en un departamento con una vista espectacular ... y cuando compartí ese sueño, me dijeron que estaba loca, que debía seguir soñando porque no me iba a poder permitir. vivir en Nueva York ya que es muy caro” señaló la ex chica del clima.

“Hoy, estoy aquí para decirte que nunca debes dejar de soñar o dudar de tu capacidad para lograr lo que tu corazón desea. Si realmente está en tu corazón, es por diseño de Dios. Entonces, puedes lograr tu objetivo. No dejes que las personas de mente estrecha te convenzan de lo contrario. Confía en ti mismo y no te rindas. MUY AGRADECIDO !!!” cerró Yanet.

Hace unas horas, Yanet García compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción de fotos profesional en el marco de un nuevo aniversario de la Independencia de México. La oriunda de Monterrey lució una botas bucaneras negras y un gran sombrero pintado con los colores de la patria mexicana. Además, la artista azteca complementó su look con su cabello suelto y sus labios pintados de rojo.

Fuente: Instagram Yanet García

“VIVA MÉXICO!!!!! Están listos para celebrar?” fue el sencillo y alegre texto que eligió García de epígrafe para acompañar su reciente instantánea, destinada a la página con sede en Reino Unido, en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex novia de Lewis Howes se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 350 mil corazones. Además, Yanet García recibió en su posteo miles de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles followers hacia su espléndida figura física.

