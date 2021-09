Verónica Castro y Yolanda Andrade: la prueba de que estuvieron juntas y por qué decidieron ocultarlo

Son dos estrellas de alto nivel. Se trata nada más y nada menos que de Verónica Castro y Yolanda Andrade. Actualmente de 68 y 49 años respectivamente y no cabe ninguna duda, que son 2 de las actrices más reconocidas de México.

Por su parte, aunque la madre de Cristian Castro nunca haya salido a confirmarlo públicamente, siempre dio mucho que hablar en cuanto a sus relaciones amorosas y más sobre su supuesta relación lésbica escondida con la conductora de “Montse & Joe”.

Si aún al día de hoy, habiendo pasado los años, este relación de Verónica Castro y Yolanda Andrade sigue dando que hablar es porque existe la prueba de que estuvieron juntas y por algo decidieron ocultarlo.

Cabe recordar que las famosas se conocieron en el año 2000. Sin embargo, fue recién en el 2003 que se vieron juntas cuando pudieron convivir en el programa "Big Brother VIP 2". Todos los rumores de romance que apuntaron a ellas surgieron en el 2005 cuando se filtraron unas fotografías de ambas en bikini en una playa paradisiaca.

Verónica Castro y Yolanda Andrade: Las pruebas de la relación

Hace unos pocos meses, una persona cercana a las 2 artistas dialogó con la revista mexicana TVNotas y contó un poco más acerca de esta relación amorosa y oculta: “Entre ellas surgió una bonita amistad que poco a poco se fue convirtiendo en una bonita relación”.

Por su lado, Andrade también tuvo la oportunidad de hablar de manera abierta sobre esta relación y así lo hizo en 2019 en el programa “Primer Impacto” donde dijo: “Vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella”.

Incluso, después de esta declaración, se recordó que la actriz oriunda de Culiacán-en esos momentos se vio molesta cuando Verónica Castro lo había salido a negar rotundamente: “Ella dijo muy despectivamente que no era lesbiana. Eso fue muy feo de su parte, yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy, repito la palabra, despectivo, contra la comunidad, como si ser lesbiana fuera algo malo”.

De acuerdo con la fuente que habló con TVNotas, las famosas se habrían casado cuando Yolanda tenía 31 y Verónica 50. Aunque nunca se llegó a confirmar esta información sobre una "boda", Andrade de alguna manera lo dio a entender en 2019:

“La verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza. Yo no soy ninguna mentirosa, yo no he dicho ninguna mentira, ninguna, ni la voy a decir”.

Mientras que entre Verónica Castro y Yolanda Andrade existe la prueba de que estuvieron juntas y por qué decidieron ocultarlo también, la fuente cercana a ambas remató:

“Se dejaban ver como grandes amigas que iban juntas a las fiestas y reuniones, aunque llegaron a vivir juntas”.

Eso sí, de parte de Verónica Castro siempre mantuvo la relación en secreto y jamás la presentó a Yolanda Andrade como su novia. ¿Sabías todo esto? Te mostramos varias de todas esas pruebas que salieron a la luz en los últimos tiempos.