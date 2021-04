Todos los amores que pasaron por la vida de Verónica Castro

Verónica Castro nació en México y sin dudas es una verdadera actriz sin fronteras. Traspasó la pantalla por exponerse siempre como una heroína y reina indiscutible de las telenovelas en la década del 70 y el 80.

Todas las historias que protagonizaba –ya sea en la ficción como en su vida privada– arrasaban y batían récords de audiencias. Muchos amores y desamores pasaron por su vida, siempre rompiendo moldes.

Con un rostro perfecto que la cámara amaba, su presencia en la pantalla siempre fue envidiable. Pero no fue solo la actuación lo que públicamente a Verónica la hizo famosa.

Fue una de las pocas mujeres que en aquellos años se animó a ser madre sin haberse casado. Era algo poco frecuente y escandaloso para los parámetros de fines del siglo XX y sin embargo ella siempre se mostró orgullosa con sus hijos.

Guardando siempre recelo de los nombres de los padres de sus hijos, algunos de sus amores finalmente trascendieron y demostraron que Castro, poseía una vida sentimental tan atrapante como se veía en sus interpretaciones como heroína.

Verónica Castro: Amores y desamores

Su primer gran amor fue Manuel "El loco" Valdes. Ella solo tenía 16 años y se conocieron trabajando en la obra "Don Juan Tenorio". Más allá de tener varios candidatos, "El loco" es quien verdaderamente la enamoró. La misma actriz reconoció: "Era muy inteligente, correcto, encantador, coqueto, atrevido y divertido".

En esa época ya se decía que Cristian, su hijo, en realidad no era hijo de "El Loco" sino del locutor Jorge Alberto Riancho. Cabe recordar que Riancho fue un corto romance que tuvo Verónica.

Tras una vida amorosa intensa, la diva mexicana también vivió otra breve historia de amor con el cantante Víctor "El Pirulí" Yturbe. En esos momentos, ninguno de los dos lo admitió aunque tampoco lo desmintieron. Sin embargo, fue en esa época que el cantante compuso una canción muy exitosa llamada "Verónica".

En el año 1979, Verónica conoció a Enrique Niembro. La actriz volvió a apostar en el amor y la maternidad. Así fue que nació su segundo hijo, Michel. Pero, otra vez la historia no tuvo un final feliz.

De hecho, como si fuera el guion de una de sus telenovelas, se enteró que Niembro llevaba doble vida cuando se estaba probando su vestido de novia.

Pero, tras tantos desencantos Verónica siguió confiando en encontrar el amor. Para ello, solo cabe recordar que en uno de sus programas invitó a la banda Los temerarios y reconoció haber quedado impactada con Adolfo Ángel, el cantante.

Comenzaron rápidamente una relación que finalmente terminó muy mal. Pero, una vez más Verónica fue agraciada con un tema para ella. El cantante le escribió una romántica canción: "La mujer que soñé".

Un noviazgo que duró solo 3 años fue con otro de sus romances con el galán Omar Fierro. Se conocieron cuando filmaron la película “Dios se lo pague”. Todo terminó en malos términos cuando la misma actriz confesó: "Me puso los cuernos y lo mandé a la m…".

También, uno de los romances más conocidos de la mexicana fue el que tuvo con el actor y galán argentino, Jorge Martínez. Según ella, se flecharon en 1982 pero su noviazgo duró apenas 3 meses y la actriz no guarda un gran recuerdo.

Después de tantas desilusiones, Verónica finalmente declaró que está retirada del amor:

"No tengo ninguna relación y estoy muy feliz porque estoy casada con Dios, con la Virgen. Estoy viviendo una etapa muy interesante, estoy disfrutando pensar, leer, darme el tiempo de hacer las estupideces que hago, desbaratar y volver a coser, tejer y zurcir y volver a hacer todo lo que me gusta y que no hacía antes porque no me daba tiempo, entonces ahora estoy feliz", asegura.

