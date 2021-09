Silueta perfecta: Camila Cabello eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Camila Cabello se convirtió en la portada del número 21 de la revista “Hunger”. La cantautora y actriz cubano-estadounidense de 24 años habló sin tapujos sobre su salud mental y su nueva música: “Si está afectando mi salud mental de una manera negativa, diré que no y lo haré de otra manera”.

Por otra parte, Camila se pronunció sobre la defensa delos problemas sociales cubanos: "Cuando estoy en los Estados Unidos, mostrando la parte hermosa de la cultura cubana, siento que también tengo que estar allí para la parte difícil, para la gente que está luchando".

En las últimas horas, Camila Cabello compartió cuatro fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara para la mencionada producción profesional destinada a la revista “Hunger”. La intérprete de “Never Be the Same" lució cuatro outfits distintos. La pic que más llamó la atención de sus fanáticos fue la que aparece posando con un body de color negro, un cardigan color beige, sombrero negro y botas bucaneras Además, la talentosa artista complementó su look con un delicado make up.

Fuente: Instagram Camila Cabello



"Gracias @hungermagazine” fue el sencillo y promocional texto que eligió de epígrafe Cabello para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Camila Cabello



Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Shawn Mendes se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 750 mil corazones. Además, el mencionado posteo recibió miles de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles seguidores hacia su belleza y su look elegido.