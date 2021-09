Ana Martín explica por qué nunca tuvo hijos

En los últimos tiempos la famosa actriz Ana Martín no ha parado de acaparar la atención de los medios del espectáculo. Todo se debe a la constante actividad que viene llevando en las redes sociales en donde viene hablando prácticamente de todo.

De hecho, ya fue apodada como la Reina de Twitter ante sus miles de seguidores. La estrella de exitosas telenovelas como "Rubí", "Amor Real" y "Duelo de Pasiones" ha compartido desde fotografías de cuando era joven y se convirtió en "Miss México", a contar anécdotas en las que habla sobre la libertad sexual y el feminismo.

Todos sus temas la han convertido en tendencia en las redes sociales y no llamativamente gracias a las nuevas generaciones. No obstante, es natural que todo lo que brilla no es oro y así es que, como muchos la adoran también están quienes la critican.

Hace unos momentos, ante sus más de 624 mil seguidores, la actriz volvió a robar el centro de atención protagonizando una dinámica en la que se dedicó a responder a varios de los cuestionamientos de los internautas.

Ana Martín no tuvo hijos: La verdadera razón

Mientras que la actriz presumió de su figura cuando era joven- compartiéndola en sus historias-, no pararon de llover los cuestionamientos. El que más llamó la atención fue el que le hizo uno de sus seguidores cuando le preguntó cómo hacía para tener esa figura. Ana le respondió que siempre fue todo completamente natural como la mayoría de las mujeres en esos momentos.

Sin embargo, no todo quedó allí. La actriz finalmente rompió con el gran enigma de por qué nunca tuvo hijos y dio a conocer el verdadero motivo, algo que vale destacar, generó un nuevo debate en redes sociales, ya que muchos creían que la actriz sí tenía herederos de su talento.

Fiel a su estilo, ante la pregunta Ana Martín sentenció que su prioridad “siempre” fue su carrera artística y eligió ser libre. A eso, le agregó sorpresivamente, que cuando pensaba la idea de tener un hijo, solo sería con un amigo y no con uno de sus amantes, ya que estaba convencida que después los niños "andan como pelota de futbol" de aquí para allá.

Cabe recordar también que la actriz nunca tuvo inconveniente en contar y confirmar todos los rumores de su vida amorosa plena, de hecho aseguraba tener "buen gusto" aunque nunca se la relacionó con ningún galán en particular, al menos de largo plazo.

