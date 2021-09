Con el sol de frente: Thalía demuestra por qué es una de las mujeres más lindas

Thalia ya palpita los festejos por la independencia de México con un divertido desafío para sus fanáticos. “¡Celebra conmigo el mes de la patria mexicana! ???? Resaltemos lo mejor de ser mexicanos, a través del arte. Envíenme sus versiones favoritas de #AmorALaMexicana, fotos de outfits, y los videos de #ThaliaBanda que más les guste. ¡Septiembre es mes de #PuroAmor!” fue la alegre y fresca propuesta de la cantante y actriz de 50 años a su público en redes.

Hace unas horas, Thalía compartió varias fotografías y videos en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara en el jardín de su casa con el sol de frente. La oriunda de Ciudad de México lució un colorido bikini y un sombrero. Además, la intérprete de "No me enseñaste" complementó su look con un delicado make up y un collar.

¡Que feliz estoy con estas noticias! ¡Mi álbum “LATINA”, se convirtió en Disco de Platino y “VALIENTE” ya es Disco de Multi-Platino (2X)!” fue la primera parte del extenso y promocional texto que eligió Thalía de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas y grabaciones en la popular red de la camarita.

“También mi canción “No Me Acuerdo" ft. Natti Natasha es 14x Platinum (1x Diamond y 4x Platinum), al vender más de 840.000 unidades en Estados Unidos. ¡Esto es una locura! ¡Gracias Thalifans! ¡Sigan escuchando mi álbum” finalizó Ariadna Thalía Sodi Miranda, como es su nombre real.

Fuente: Instagram Thalía

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Tommy Mottola se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 20 mil corazones. Además, este posteo recibió cientos de comentarios de cariño y apoyo de parte de sus más fieles followers hacia su magnífica figura y su alentador mensaje.