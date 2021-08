Se trata nada más y nada menos que de la guapísima Vanessa Zayda Claudio Rodríguez. Nació en Puerto Rico el 2 de septiembre de 1983 y durante su adolescencia participó de varios concursos de belleza. Llegó a modelar en varios catálogos de ropa y calzado.

Por ello, es una reconocida modelo, actriz, presentadora de televisión y reina de belleza puertorriqueña que actualmente se desempeña en el mundo de la televisión en México.

Con sus 37 años, se puede asegurar que a la modelo no solo no le pasan los años, sino que su evolución en el mundo del espectáculo fue dejando con la boca abierta a más de uno. Quizás porque no le tenían fe por ser bellísima o quizás porque mucho no creían en su talento.

No obstante, con su perspicacia, empatía y perseverancia, la joven Claudio demuestra que puede con todo lo que se propone. Así que seguramente no sabías este secreto sobre el pasado de Vanessa Claudio.

"FUENTE: MamasLatinas.com"

Vanessa Claudio: Una carrera consolidada

Con el pasar de los años, Vanessa ha ido consolidándose en su carrera como conductora de televisión, pero su primer gran paso lo dio cuando fue reina de belleza de su país compitiendo luego en “Miss Intercontinental 2006”, el concurso en el que se ubicó entre las 5 finalistas aunque ganó con la distinción de Miss Simpatía.

A que no sabías este secreto sobre el pasado de Vanessa Claudio. Comenzó su carrera televisiva como actriz en la serie "El Pantera" aunque su fama recién comenzó con su trabajo en Venga la Alegría, el programa en el que participó como colaboradora desde el 2008 hasta el 2010.

Fue a partir del 2013 hasta el 2019 que Vanessa se convirtió en una de las conductoras más estelares de la tv mexicana. Cuando en 2019 salió del matutino de TV Azteca, se fue para ser la conductora principal del programa “Este es mi estilo”. Llegó a grabar 2 temporadas. En 2020 se fue definitivamente de la TV Azteca a Estados Unidos y directo a trabajar a Telemundo.

Como una de las presentadoras de "Suelta la Sopa" se la vio conducir en eventos especiales como son “Latin American Music Awards”. Ya leva más de 1.3 millones de seguidores en Instagram y aunque muchos rebusquen, su vida amorosa trata siempre de mantenerla muy en privado. Por ello se desconoce algún romance reciente.

A que no sabías este secreto sobre el pasado de Vanessa Claudio, de ser una Miss a una súper conductora donde le dijo adiós a Suelta la Sopa para estar ¡viviendo en Turquía! ¿Lo sabías? Mírala.