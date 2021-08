¿Por qué fue arrestado Sebastián Yatra en Miami?

El cantante colombiano Sebastián Yatra está en boca de todos por un duro momento que vivió en la ciudad de Miami, Florida. Es que recientemente fue arrestado por la policía local. El brillante artista latino desde hace algunas semanas atrás se encuentra de vacaciones en la mencionada localidad pero todo quedó opacado por un bochornoso momento que pasó con la ley.

Desde hace algunas horas atrás, comenzó a circular un video donde se ve Sebastián Yatra con las esposas mientras es aprendido por la policía de Miami. De fondo se escucha al oficial decir que dejen de grabar mientras el ex de Tini Stoessel es llevado dentro de la patrulla. Por el momento se desconocen las causas del arresto del famoso intérprete cafetero.

Asimismo, desde la polícia local no han omitido opinión sobre este hecho por lo muchos de sus seguidores dudan de su veracidad. Esta no es la primera vez que Yatra es parte de una situación llamativa ya que hace algunos meses hizo como que filtraban su número telefónico pero esto no era así. Solo era el motivo para el lanzamiento de una nueva canción.

Cambiando de tema Sebastián Yatra está pasando por uno de sus momentos más importantes en su carrera ya que su música está siendo cada vez más popular. Sus canciones poseen millones de reproducciones en diversas plataformas digitales. Un claro ejemplo de ello es el tema musical "Pareja del año" que fue lanzada hace algunos meses atrás y tiene más de 263 millones de vistas en YouTube.

Además en los últimos Premios Juventud 2021 vimos la faceta conductora del famoso colombiano por lo que claramente es dueño de un brillante talento. Lo cierto es que el intérprete de la canción "Por perro" nos tiene a todos con la atención sobre él por el hecho mencionado anteriormente ya que nos seguimos preguntando ¿es verdad o se viene una nueva canción?