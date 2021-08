Preciosa: Ariana Grande eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Ariana Grande le pidió a sus followers de Instagram que se vacunen contra el COVID-19. La talentosa artista acompañó una fotografía suya con un barbijo negro con un mensaje.

“Enmascarada. Este es su amable recordatorio de que debe vacunarse si es elegible. ¡esto aún no ha terminado! compartiendo información porque me importa y, si puedo, me gustaría ayudar a cualquiera que tenga dudas o curiosidad a tomar una decisión. esta variante delta es muy nueva y, dado que los datos cambian todo el tiempo, buscaré algunos enlaces para que se mantenga actualizado, pero hasta ahora ... sabemos que se propaga mucho más fácilmente en comparación con las variantes anteriores. ¡La mayor parte de la propagación se produce entre personas no vacunadas y en áreas con bajas tasas de vacunación! y sí, aunque todavía puede recibirla mientras está vacunado, ¡la vacuna ayuda a proteger contra enfermedades graves, hospitalizaciones y la muerte! todas las grandes cosas de las que estar protegido en mi libro. Ah, y si ya se ha enfermado con COVID-19, ¡TODAVÍA debe vacunarse!” escribió Ariana en su cuenta de Instagram.

Hace unas horas, Ariana Grande compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la cantante y compositora estadounidense de 28 años luciendo un minivestido de color negro, medias finas, un pañuelo a tono. Además, la norteamericana complementó su look con una cola en su peinado y un delicado make up.

Fuente: Instagram Ariana Grande

"Hola @nbcthevoice ¿Puede el 20 de septiembre darse prisa por favor? amo a mi #teamariana y estoy esperando con bastante impaciencia poder seguirlos a todos en instagram y mostrarles su trabajo y que el mundo se enamore de ellos como yo lo he hecho !!!!!!!” fue el simple y emocionante texto que eligió Grande para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Ariana Grande

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la esposa de Dalton Gomez se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 4. 6 millones de corazones. Además, recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus fans.