No hay dudas que hoy Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más requeridas de la industria cinematográfica. Sin embargo, sus inicios en Hollywood fueron muy difíciles. A sus 54 años ya es toda una mujer, empresaria y productora valorada en Latinoamérica y el mundo.

Sin embargo, muy pocos lo saben, pero Salma Hayek fue discriminada por ser mexicana y así lo compartió, como una víctima más de discriminación por parte de los productores, simplemente, por ser mexicana.

Salma Hayek. Fuente: HobbyConsolas

Ella misma lo contó en una entrevista para el sitio especializado Variety. Desde allí explicó que todo se remonta a sus inicios cuando llegó a Hollywood. Por el simple hecho de que era latina, era descartada automáticamente de muchos protagónicos importantes y hasta de producciones de gran presupuesto.



Durante dicha entrevista, Salma dio el ejemplo de 2 directores que no tuvieron opción y se vieron obligados a rechazarla. Todo había sido luego de quedarse ilusionada porque supuestamente ya la habían elegido para un casting, pero por presiones de los ejecutivos de los estudios, quedó afuera. Con el tiempo, ambos admitieron haberse arrepentido de esa decisión.

"Recuerdo que había dos grandes comedias e hice el casting para el rol de la protagonista. Más adelante, los directores me dijeron que fui la mejor en las audiciones, que era mejor que quien habían elegido, y que se arrepentían", recordó Salma.

Así también agregó: "en aquel momento sabían que los estudios no habrían apostado por una mexicana como protagonista" y, sin dar detalle de los nombres de las películas que finalmente tuvieron a otras actrices en sus protagónicos, la actriz destacó que las dos fueron comedias muy exitosas de los años 90.

Salma Hayek. Fuente AP e Instagram de Salma Hayek

Con el tiempo, Salma habló de la actitud que tuvieron ambos directores cuando se le acercaron a declararle su arrepentimiento: "Me sentí muy satisfecha de que vinieran y me lo dijeran, porque me pareció que fueron muy valientes. Y pensé que había cambiado algo. Había cambiado algo en ellos".

Tras pasar lo años y convertirse en la exitosa mujer y empresaria que es hoy, mira hacia atrás y reconoce que en ese momento el hecho de ser mujer se sumó a su origen mexicano. Fue como un combo que le jugó en contra en el prejuicioso mundo de Hollywood para esos tiempos.



¿Te imaginabas que en sus comienzos Salma Hayek fue discriminada por ser mexicana?