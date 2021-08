Arriba de un yate: Thalía demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas

Thalía festejó este pasado jueves 26 de agosto 50 años. La cantante y actriz mexicana posó al borde de una piscina con coloridos globos de colores y dos números gigantes que formaban la nueva edad de la diva azteca.

En las últimas horas, Thalía publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara arriba de un lujoso yate. La oriunda de Ciudad de México lució un pantalón blanco, un colorido body y un sombrero. Además, la intérprete de "No me acuerdo" complementó su look con un delicado make up.

“La vida está hecha de momentos. ¡Y que momentos! @tommymottola mi amor, gracias por el cumpleaños más espectacular de todos” fue la primera parte del extenso texto que eligió Thalía de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Thalía

“Cada sorpresa que planeaste con tanto amor para celebrar junto con nuestros hijos. En familia, en amor, en risas ¡y en sorpresas! ¡Te amo mi amor! Aquí les comparto un poquito del transcurso del día” finalizó Ariadna Thalía Sodi Miranda, como es su nombre real.

Fuente: Instagram Thalía

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la mujer de Tommy Mottola se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 175 mil corazones. Además, este posteo recibió miles de comentarios de cariño y apoyo de parte de sus más fieles seguidores hacia su espléndida figura y su sentido mensaje.

Fuente: Instagram Thalía