Desde la cama: Rita Ora demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Rita Ora se encuentra ansiosa esperando el estreno de su futuro tema musical titulado “Seaside”. Este tema musical es una colaboración junto a la cantante mexicana Sofía Reyes, la veterana compositora Diane Warren y el trío Reik.

La mencionada nueva canción de Rita se estrenará este viernes 27 de agosto. En las redes sociales la cantante y actriz británica de 30 años ya dejó ver a sus fans parte del videoclip oficial que se filmó en la playa.

En las últimas horas, Rita Ora compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la europea desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos. La oriunda de Pristina lució una bata de seda de color cobre y un delicado conjunto de encaje de color lila. Además, la artista europea complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Bang Bang ???? noticias de última hora!! ¡Las entradas para mi showwww desde la Torre Eiffel están a la venta mañana a las 5 p.m. BST / 9 a.m. PT! ?? Eeeek #RitaInParis ritaora.live !!” fue el sencillo y promocional texto que eligió Ora de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Rita Ora

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la intérprete de “I Will Never Let You Down” se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 233 mil corazones. Además, la talentosa artista recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus fans, hacia su outfit y su magnífica belleza.

Fuente: Instagram Rita Ora