Quiénes figuran en el testamento que Vicente Fernández dejó preparado por si pasa lo peor

Independientemente de que el estado de salud del famoso cantante, Vicente Fernández, más conocido como “El Charro de Huentitán” se encuentre delicado, en estos momentos está siendo controlado. Aún así, es inevitable que su familia se encuentre severamente preocupada.

Sin embargo, hace unos meses corrieron varios rumores y hasta de parte de él mismo, respecto a que habría modificado y sacado de su testamento a uno de sus hijos. La gran pregunta es quiénes figuran en el testamente que Vicente Fernández dejó preparado por si pasa lo peor.

De una u otra manera, ya se conoce cuál es aproximadamente la fortuna del Charro de Huentitán y teniendo en cuenta su trayectoria, se puede saber un estimativo de que todos los integrantes de la Dinastía Fernández, saldrán ganando seguramente.

Vicente es uno de los cantautores que más trascendió a lo largo de varias generaciones. Se lo reconoce como un excelente intérprete, de esos que pocos ya quedan. Según el sitio web Celebrity Net Worth, en base a estimaciones del propio portal, Vicente Fernández alcanzaría una fortuna millonaria de 25 millones de dólares.

"FUENTE: Futbolred"

Más allá de que pueda variar un poco más o poco menos, desde hace bastante tiempo se sabe que el popular cantante tiene bajo testamento su herencia. Esta información trascendió cuando él mismo dijo que con algunos problemas de salud quería ir de apoco sacándose problemas y sobre todo, quitarle preocupaciones a su familia.

Ante dichas declaraciones, en una oportunidad dijo que su principal prioridad siempre es no dejar desamparada a su esposa Cuca, el gran amor de su vida y su compañera fiel de tantos años. Como El Charro es consciente de su edad –aunque desconocía los problemas que tendría como está sucediendo ahora– ante una posible partida, explicó que ya tenía todo pensado en dejar una gran parte de su fortuna a sus hijos y también, a sus nietos.

“Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro” aseguró Vicente Fernández, tiempo atrás.

A pesar de su planificación anticipada -para cuando llegue el fin de su vida-, fue la revista TVNotas que en 2019 publicó la información donde Vicente habría decidido sacar a su hijo Alejandro Fernández del testamento debido a sus excesos y algunas actitudes que lo tenían descontento.

Así que hasta el momento, quienes figuran en el testamento que Vicente Fernández dejó preparado por si pasa lo peor son Cuca, su esposa, Vicente Fernández Jr., los nietos de Chente, y los nietos de parte de Alejandro que son América, Alex, Valentina, Emiliano y Camila Fernández.

Muy precavido Don Vicente Fernández ¿Crees que hizo bien?