Yanet García sube la térmica de las redes con su gran hermosura

Yanet García volvió a demostrar toda su hermosura en las redes sociales, presumiendo su esbelta figura. La ex chica del clima se mudó a la ciudad de Nueva York y desde allí busca seguir incrementando su popularidad virtual.

Este miércoles Yanet García publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos destinada a su cuenta de OnlyFans. La oriunda de Monterrey lució un osado look de color negro. Además, la azteca complementó su look con el cabello suelto con ondas, un libro entres sus manos y un delicado make up.

“Lo único que sé con certeza es que los sentimientos rara vez son mutuos, así que cuando lo son, deja todo, olvídate de pertenencias y expectativas, olvídate de los juegos, los dos días entre mensajes de texto, lo difícil de conseguir porque esto es todo, esto es lo que el todo el mundo está detrás y te has topado con él por casualidad, por accidente, así que respira hondo, da un paso adelante, ahora corre, colisiona como planetas en el sistema de un sol moribundo, abrázate con ambos brazos y deje que todas las reglas, las opiniones y el sentido común se derrumben a su alrededor” fue la primera parte del reflexivo texto que eligió García de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

“Porque esto es amor, chico, y es todo tuyo. Créeme, te espera un viaje increíble, después de todo, esto es lo único que sé con certeza” cerró Yanet.

Fuente: Instagram Yanet García

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex novia de Lewis Howes se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 75 mil corazones en tan solo unas horas. Además, su posteo recibió cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles fanáticos hacia su envidiable figura física.