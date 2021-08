Luego de ya pasado un año de pandemia por la covid-19 y estar logrando escaparle al virus, la enfermedad finalmente se coló en la familia de Cristóbal Lander, el padre de la hija de Gaby Espino.

Todo sucede en Venezuela donde viven la esposa del actor y sus hijos. Fue precisamente la actriz venezolana Paula Bevilacqua quien confirmó la noticia este domingo a través de sus redes sociales. El difícil momento de Gaby Espino por la salud de su familia afectada por covid los atrapó a todos.

La influencer desde su perfil de Instagram escribió un largo texto donde contó todo lo que están viviendo a para que la información y la conciencia llegue al menos a sus 2 millones de seguidores.

"Siempre agradezco por cada día aún más en los que me divierto haciendo lo que me gusta. Fotos, campañas, etc. Hoy luego de todo este encierro, este virus que después de año y medio nos atrapó, debo decirles que imagínense si me tumbó los primeros días estando vacunada, ¿qué habría pasado si no me hubiera vacunado?" indicó la actriz y presentadora en su perfil.

El hecho de compartirlo en las redes sociales fue inicialmente una idea para que la gente tome consciencia que a pesar de estar vacunados, el virus puede alcanzar a cualquiera. Eso significa, que hay que seguir cuidándose, destacó la influencer.

"Mi gente bella deben vacunarse y aún así debemos seguir usando el tapabocas". No obstante, también aprovechó la ocasión para animar a sus seguidores a que no bajen la guardia frente a la enfermedad aún estando vacunados.

Cabe recordar que Paula Bevilacqua es –de alguna manera decirlo – la madrastra de la primogénita de Espino y solo tuvo palabras de agradecimiento por las tantas muestras de afecto y preocupación que recibe de parte de sus seguidores durante estos días que están viviendo en la familia.

En su mensaje también informó: "Gracias a todos los que me escriben, Cristóbal Jr (su primogénito) está con la abuela porque luego de varias pruebas negativas preferimos que se quedara con ella mientras nosotros salimos de este proceso. Massi (su hijo menor), Cristóbal y yo estamos bastante bien".

Con respecto a la pregunta que se hacen todos, a cómo pudieron contagiarse, Bevilacqua dijo que "siempre" desde el comienzo de la pandemia por covid-19 usó el cubrebocas. Sin embargo, reconoció que bajó un poco más la guardia a partir de que se vacunó. Fue específicamente durante una cena donde cree que "lamentablemente" se contagió.

Este es el difícil momento de Gaby Espino por la salud de su familia afectada por covid, pero que por suerte lo están sobrellevando muy bien. Esperamos que pronto se recuperen.