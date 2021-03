¿Cuál es la actual pareja de Gaby Espino?

Comenzaremos recordando que Gaby Espino, después de estar 6 años separada de Jencarlos Canela, guarda una excelente relación. Desde que se inició la pareja siempre fueron muy queridos en el mundo del espectáculo y así siguió hasta que su relación finalizó en el 2014.

Hoy en día, la venezolana más linda del mundo de la farándula y el artista de origen cubano –pese a llevar sus vidas separadas- siguen manteniendo una linda amistad donde ambos disfrutan en su totalidad a su hijo Nickolas Canela Espino.

Pero eso no es todo. La actriz e influencer no solo sabe llevarse bien con Canela sino también con Cristóbal Lander. Él fue su primer esposo y es el padre de su hija Oriana. Incluso, hasta la relación entre sus dos ex parejas es buena debido a que con Canela –cuando Oriana era pequeña – convivieron.

Gaby Espino: un amor que la dejó herida y la hizo más fuerte

Hace muy pocos días la venezolana se confesó en un panel virtual del programa “Mujeres imparables” y contó su dura experiencia cuando se separó del actor cubano: "Creí que me iba a morir" y agregó que en ese momento de su vida es cuando realmente descubrió sus fortalezas: "que no sabía que tenía".

A partir de allí es que la actriz se dio cuenta de que era una mujer "imparable". De hecho, actualmente Espino a través de sus redes sociales comparte el método “Yes You Can!” para que todas las mujeres consigan mantenerse bien no solo en su salud física sino emocional.

Por otra parte, cabe recordar que su ex Jencarlos Canela siguió adelante y en 2018 inició una relación con Danna Hernández (actualmente se encuentra separado a causa de la pandemia). Por ahora, el cantante se encuentra instalado en Miami para ver más seguido a su hijo junto a Gaby Espino.

Gaby Espino ¿soltera o en pareja?

Hasta el momento, solo se puede asegurar que la actriz venezolana regresa a las telenovelas y tras haber cosechado más de 15 millones de seguidores en sus redes sociales -gracias a sus mensajes positivos, consejos de belleza y estilo de vida- es que no dedica tiempo al amor.

Por lo pronto, solo reveló que: “Ya hay un libro en los planes. Sería, como todo lo que yo hago, de apoyo a las mujeres. Esa es una de mis misiones” y agregó: “Es la forma en la que puedo devolver un poco de tanto cariño y apoyo que me han dado a lo largo de mi carrera”.

Sin embargo, confesó que lo único que le falta es una pareja: “Estoy soltera y feliz. El amor ya llegará". Mientras, la influencer no tiene apuro ya que se siente “plena”.