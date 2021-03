Gaby Espino revela su mayor secreto fitness de belleza

La actriz venezolana Gaby Espino aprovechó la pandemia de coronavirus para entrenar y los resultados están a la vista. En sus redes sociales, mostró su secreto: se trata del método Yes You Can! (¡Sí, tu puedes! en castellano), al que le suma una rutina de entrenamiento específico como si fuese boxeo.

Cuando se decretó la cuarentena obligatoria, muchas personas buscaron una rutina de ejercicio más exigente y constante para tener una vida saludable y activa. Así ocurrió con la presentadora que siempre fue una de las mujeres más bellas de Venezuela, pero ahora se la ve más tonificada y enérgica.

¿Qué es el método "Yes You Can!" que elige Gaby Espino?

Yes You Can! es un plan que sigue hace mucho tiempo. "Enfocada y feliz...! De eso se trata, de disfrutar el proceso; enamorada de mi estilo de vida...Yes You Can es una forma de vivir. En mis stories les dejo el link con toda la info, para q se sumen a esta transformación", indicó Gaby Espino.

Se trata de un estilo de vida que creo Alejandro Chaban en 2012 para ayudar al bienestar y la salud de las personas a través del coaching, suplementes y productos de calidad. El objetivo no es que las personas dejen de comer, sino ayudarlas a adoptar una alimentación sana.

"Yes You Can! es la solución perfecta para las personas que desean llevar un estilo de vida más saludable, sin dejar de comer algunos de sus alimentos favoritos con una guía de nutrición fácil de seguir. Estamos revolucionando la industria al enseñar a las personas cómo alimentar su cuerpo, mente y alma. Si desea perder peso o mantener un estilo de vida saludable, ¡esta es la solución perfecta para vos", indican desde la página web.

En su cuenta de Instagram, donde tiene casi 400.000 seguidores, muestran el antes y el después de las personas que siguieron este régimen. Por no todo es físico, ya que parte del coaching es ayudar a la salud emocional para practicar el amor propio y ser una mejor versión de uno mismo.

Por ejemplo, en una publicación de Instagram hicieron hincapié en la autoestima y dieron una serie de tips para comentar a trabajarla:

Comienza por aceptarte tal y como eres y no compararte con los demás.

Identifica tus fortalezas y áreas de oportunidad para saber qué puedes mejorar.

Ten mente abierta para el cambio.

Rodéate de un buen equipo de apoyo y sé positivo.

Haz lo que te apasione y vive en el presente.

Esfuérzate por comer saludable y moverte más. Recuerda que para poder querer a otros, debes aceptarte, amarte y quererte por quién eres.

¿Cómo es la rutina de ejercicios de Gaby Espino?

Gaby Espino hace pilates, pero a eso le complementó una rutina de ejercicios fitness junto al entrenador Alex Fit Box, quien le hace un programa de entrenamiento para que esté siempre en movimiento en su casa de Miami, Florida. Uno de sus secretos es marcar el cuerpo es entrenar como si fuese boxeo.

En los videos que sube en su cuenta de Instagram muestra cómo golpea bolsas con las piernas y los brazos, cubriendo sus manos con guantes. El mismo movimiento lo hace para tonificar el área abdominal y siempre junto a su entrenador para que la ayude a mantener la postura.

Ten en cuenta que lo que funciona para Gaby Espino no necesariamente sea la actividad física adecuada para tu cuerpo. Es fundamental que consultes con tu médico qué deportes y actividades puedes realizar, para no poner en riesgo tu salud y recibir un plan personalizado.

Cada cuerpo es único y, este método en particular, solo se enfoca en hacerte sentir mejor desde la actividad física y no desde los parámetros establecidos de belleza.