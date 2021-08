Como ya es una costumbre para todos los famosos, cada tanto sucede que sueltan un rumor de fallecimiento y luego hay que salir a desmentirlo. Lamentablemente, en el momento en el que surge, generan muchas emociones entre familiares y fanáticos, pero antes que cualquier otra cosa, hay que aclarar que fue una noticia falsa.

En estos días, corrieron muchos rumores sobre una posible muerte y se trata sobre la madre del primogénito de Eugenio Derbez, pero la gran incertidumbre es dónde salieron los rumores del funeral de Victoria Ruffo en 2021.

Cabe aclarar que la actriz se encuentra viva y goza de buena salud, pero por desgracia, se unió (como muchos más) a las fila de las celebridades declaradas muertas en engaños que cada tanto circulan en los sitios web de las redes sociales a través de fake news.

La noticia, como era de esperarse, se ha convertido en viral en pocos minutos. Aunque, afortunadamente no es cierta. Sin embargo, a diferencia de otros engaños que ya se han evidenciado donde anunciaban la muerte de famosos, esta vez, los bromistas lo llevaron el fraude a otro nivel.

Falso rumor: La muerte de Victoria Ruffo

La mal intención por estas fakes news parece no cesar. Por el contrario, cada vez más por más. En esta oportunidad, ante la búsqueda de dónde salieron los rumores del funeral de Victoria Ruffo en 2021, parece ser que los cibernautas que se dedican a esto crearon una página de Facebook que al momento reunió más de 1 millón “Likes”.

En dicha página se podía leer un mensaje que decía: “El sábado (7 de agosto), aproximadamente a las 11 a.m. PDT, nuestra amada actriz falleció. Victoria Ruffo nació el 31 de mayo de 1961 en la Ciudad de México. La vamos a extrañar, pero nunca la vamos a olvidar. Por favor mostrad vuestra simpatía y condolencias a través de comentarios en esta página”.

Es tanto lo que se ensañan por este tipo de bromas que hasta tienen bien pensado el uso de palabras para que rápidamente la noticia se viralice. Fue precisamente la frase “Murió Victoria Ruffo” que permaneció durante varias horas entre las “tendencias” en Twitter.

Así fue que, entre otros temas debatidos en la misma red no es la primera vez que la actriz Victoria Ruffo es víctima de un rumor de este estilo, porque ya sucedió en otras oportunidades.

Esta vez la actriz no salió a desmentir el rumor. Sin embargo, hace unos días publicó en su cuenta de Instagram una frase del Principito, que de alguna manera resume lo que piensa:

“Hay personas que están pero no están y hay personas que ya no están pero siguen estando. No sé si me explico”, lanzó, como para despegarse del falso rumor.

Ya se conoce de dónde salieron los rumores del funeral de Victoria Ruffo en 2021 y que gracias a Dios, es un falso rumor. ¿Qué intención crees que tienen quienes crean estas fakes news o qué beneficio obtendrán por ellas?