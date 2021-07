Geraldine Bazán abandonó todos sus complejos y dio un mensaje de amor propio para todas

Geraldine Bazán tiene 5 millones de seguidores en Instagram y sin dudas se encuentra

entre las actrices mexicanas más populares. Hoy, en pleno romance con un empresario que no es del medio del espectáculo, se encuentra más feliz que nunca y abandonó todos los complejos que tenía sobre su físico.

El pasado 14 de junio, la también presentadora publicó una foto con un labial rojo en la que escribió que era "fea", pero muy afortunada: "#yosoyfea y muuuy afortunada!! Si así me va de “fea”, me vale como me iría de “bonita” pfff La suerte de la “fea”… jajaja #suertudota y #bendecida".

En el programa "Sale a Sol" le consultaron sobre esta estas declaraciones y por qué se autodefinía como fea. "Puedo ser fea pero estoy muy feliz, soy muy afortunada, soy bendecida, soy una mujer saludable, soy una mujer que hace lo que quiere, lo que le gusta, soy mamá de dos. A eso me refiero, que más allá de ser perfectamente hermosa o hermosos, más allá de eso, lo bendecidos que podemos ser", afirmó.

Geraldine Bazán se encuentra en una de las mejores de su vida, no solo por carrera y sus hijos, sino por su relación con el empresario Luis Rodrigo Murillo García. Si bien el hombre es perfil bajo y no quiere aparecer en público ni en los medios, se lo pudo ver en varias ocasiones acompañando a la actriz en algunos eventos o en reuniones sociales.

Murillo García es un vendedor de autos de lujo en el estado de Querétaro y también está vinculado a los bienes raíces en México y Estados Unidos. Todo indica que es una persona acaudalada, con contactos de mucha influencia y por ello prefiere mantener su vida privada lejos de las cámaras y los escándalos.

La modelo explicó que prefiere respetar la decisión de su novio para no hacerlo sentir incómodo: "Sobre todo porque mi pareja no es del medio, entonces también es un poco respetar ¿Cómo se podría decir cuando no eres conocido? Sí, respetar eso y también creo que es mucho más sano mantenerlo así y me gusta la verdad, me gusta muchísimo".

Una de las pocas cosas que se sabe de Murillo García es que vive en la Ciudad de México, pero viaja con frecuencia a Miami, donde vive Geraldine Bazán. Además, estuvo casado durante 14 años y tiene una excelente relación con las hijas que la actriz tuvo con su expareja Gabriel Soto: Elisa Marie Soto y Alexa Miranda Soto.

¿Crees que Geraldine Bazán tomó la decisión acertada sobre cómo llevar su vida? Cuéntanos qué te parece.