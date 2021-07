Preciosa: Greeicy Rendón eleva la temperatura con su hermosura

Greeicy Rendón reveló hace unos días las secuelas que dejó el coronavirus en su cuerpo. La cantante colombiana de 28 años superó el COVID-19 hace un tiempo, pero su cuerpo todavía convive con algunas secuelas de la enfermedad.

“Hola a todos, estoy bien, estoy muy bien. Solo que después de que medio el covid quedé con una tos maluca que me da por ratos. Aquí me consienten y me cuidan, vean a los muchachos de la bioseguridad que nos regañan por no usar mascarilla. Pero estoy bien, solo es que me dio un ataque de tos” señaló Greeicy en sus historias de Instagram.

Hace unas horas, Greeicy Rendón compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara con el mar de fondo. La oriunda de Cali, Colombia lució un top con un estampado animal print negro y naranja y una joggineta con mismo estampado, pero en color negro y blanco. Además, la latina complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.

“Por aquí” y un emoji de una bandera colombiana fue el sencillo y corto epígrafe que eligió Rendón para acompañar su reciente y veraniega instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Greeicy Rendón

Como era de esperarse esta mencionada publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Mike Bahía se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de 130 mil corazones. Entre los likes que más se destacaron se encuentra el de su compatriota, la influencer fitness, Sonia Isaza, ex pareja de Arturo Vidal.