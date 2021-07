Ester Expósito muestra cómo debe llevarse puesto un minivestido esta temporada

Ester Expósito ha sido involucrada con el cantante Rauw Alejandro desde que rompió su noviazgo con Alejandro Speitzer. La actriz española de 21 años es una de las artistas más bellas de la industria y así lo demuestra en cada posteo.

En una reciente entrevista al sitio “El Mundo”, Rauw aclaró su relación con la joven madrileña: “A Ester también la conozco. Pero no... Lo que pasa es que hoy en día si te ven con una chica, ya empiezan 'están juntos'. ¿Y yo no puedo tener amigas? ¿Yo no puedo pasarlo bien un rato? ¿Salir?... Ay, ¡estas españolas! Saludos a todas las que me escuchan, las quiero".

Hace unas horas, Ester Expósito compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la blonda luciendo un minivestido de color blanco con cuello americano, un box bag de color rojo y pulseras. La protagonista de “Élite”, quién poso al rayo del sol en una terraza, complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Un emoji de mariposa, dos hashtags y una etiqueta a una reconocida marca de un diseñador de modas italiano fue el simple y corto epígrafe que eligió Expósito para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Ester Expósito

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la estrella de Netflix se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 2.4 millones de corazones. Además, su publicación recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles fans hacia su look y su espléndida figura física.