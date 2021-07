Silueta perfecta: Danna Paola presumió su belleza y conquistó a sus fans

Danna Paola continua muy activa promocionando su proximo show que se podrá disfrutar de manera presencial o via streaming. El mismo se llevará a cabo el viernes 20 de agosto. “LEGGOOOOOO!!! Ya esta la venta abierta para todos! nos vemos este 20 de agosto!! Welcome to the new me” escribió este viernes a traves de un tuit.

Además, Danna disfruta del éxito de su más reciente canción titulada “MIA”. Este mencionado hit musical de la cantante y actriz mexicana de 26 años ya cuenta con millones de reproducciones en las distintas plataformas de música. Solamente en YouTube cuenta con más de 7 millones de vistas.

En las últimas horas, Danna Paola compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza mientras disfruta de un soleado día de playa. La oriunda de Ciudad de México lució una bikini de color roja y una gorra negra. Además, la azteca complementó su look con un collar y un delicado make up.

LEGGOOOOOO!!! Ya esta la venta abierta para todos! uD83DuDE2C?uD83DuDC96uD83DuDC9AuD83DuDEFCnos vemos este 20 de agosto!! ? Welcome to the new meuD83DuDC9AuD83DuDC9E pic.twitter.com/xhWCZ5freF — Danna Paola (@dannapaola) July 23, 2021

“Shuuuuper tranqui ??tequila y el maaaaaaar” fue el simple y veraniego texto que eligió Paola de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Danna Paola

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la intérprete de “Mala fama”, se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 636 mil corazones. Además, la artista de 26 años recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus fieles fans en su mencionada publicación.