Megan Fox sacudió la red con su hermosura

Megan Fox confesó, hace unos días, confesó la razón por la que ya no bebe alcohol. Durante una entrevista para el sitio “Who What Wear” la actriz norteamericana contó una embarazosa anécdota de la gala de los Globos de Oro de 2009.

“Ahora ya no bebo y esa es la razón. Me puse muy agresiva y más tarde solté un montón de tonterías en la alfombra roja que no debería de haber dicho nunca. Me metí en un lío por todo lo que dije” indicó Megan. “Estaba sentada en una mesa con Blake Lively y los tres hermanos Jonas y en el centro había botellas gigantes de champagne, y yo me tomé múltiples vasos. Después de lo que pasó en esa ceremonia, no tomé más” amplió la norteamericana.

Hace unas horas, Megan Fox compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En las mencionadas pics se puede ver a la oriunda de Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos desplegando toda su belleza para una producción profesional de fotos. La bella norteamericana lució distintos looks sobre un fondo blanco.

“Basic Magazine 2021” fue el sencillo y promocional texto que eligió Fox de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la pareja de Machine Gun Kelly recibió velozmente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 677 mil corazones. Sin dudas la protagonista de “Transformers” es una de las celebridades preferidas de las plataformas virtuales.

