¿En qué puesto quedó Clarissa Molina cuando estuvo en Miss Universo?

Con tan solo 29 años, la modelo profesional, actriz, presentadora de televisión y reina de belleza dominicana, Clarissa Molina, no para de sorprender.

Cabe recordar que en 2015 participó en el reality de Univisión “Nuestra Belleza Latina” y además de dejar a todos boquiabiertos con su belleza, quedó como tercera finalista.

Sin embargo, siempre fue por más. Convencida de querer expandir su carrera, a Molina no la detuvo nada ni nadie. En esa oportunidad cabe recordar que tras participar del famoso concurso “Miss Universo” aún muchos se preguntan en qué puesto quedó Clarissa Molina y nosotros te lo contamos.

Clarissa Molina: Mucho más que una belleza

Vale recordar que la joven ex Nuestra Belleza Latina nunca presentó a su novio en público. De hecho, hace muy poco se dio a conocer que ya está nuevamente soltera y explicó qué sucedió.

Ella sí que sabe cómo mantener los detalles de su vida privada fuera del ojo público. Sin embargo, desde hace un año no paraban de circular rumores sobre su situación amorosa pero, bien a su estilo discreto, esa historia de amor finalmente quedó atrás sin que sus seguidores se dieran cuenta.

Tras una charla que tuvo para la edición Cuerpos Hot 2021 de Noche de Luz confesó: “Soy tan cuidadosa a la hora de fijarme en alguien, como evitando eso mismo de que no me rompan el corazón, de no enamorarme de la persona incorrecta”.

Sin dudas, la modelo es muy profesional y cuidadosa en lo que respecta a su vida privada, pero sin dar tantos detalles agregó: “Por eso me doy mucho tiempo para conocer a alguien…”

Eso sí, dejó algo muy claro dando a entender que las cosas entre ellos no funcionaban como quería y básicamente no iban por el mismo camino.

Sin embargo, en cuanto a su vida profesional, la modelo no tiene inconveniente de contar todo lo que le pregunten. De hecho, al recordar cuando participó del famoso concurso “Miss Universo” confesó que se siente orgullosa en qué puesto quedó.

Clarissa Molina participó y se postuló como una de las grandes favoritas. Muy pocos lo saben, pero finalmente logró entrar al Top 10 y según las puntuaciones quedó en el 6to lugar.

Cabe recordar que ese año se eligió la nueva Miss Universo y la ganadora fue la embajadora de Filipinas, Pia Wurtzbach. ¿Lo sabías?