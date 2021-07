La guapísima conductora y actriz dominicana Clarissa Molina siempre que sale a hablar sobre su vida privada, no tiene pelos en la lengua. Así como contó hace 1 año -en una entrevista para el programa de televisión Noches de luz- que estaba conociéndose con alguien, ahora confirmó la noticia de que se terminó con su novio.

Cabe recordar que fue el año pasado cuando Clarissa compartió ante sus seguidores que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor y, si bien nunca llegó a presentar públicamente a su “chango”, la carismática conductora y actriz dominicana sin ningún problema –en varias entrevistas – contaba que todo iba muy bien.

Sin embargo, parece que el amor no terminó en buen puerto como ella soñaba y nuevamente -sin ningún inconveniente-, la influencer contó el verdadero motivo por el que terminó con su novio.

Primero, cabe recordar que cuando se le preguntaba por su novio siempre trataba de resguardarlo (para que no se viera) pero sí respondía a las preguntas como lo hizo en una oportunidad en noviembre de 2020 para MezcalTV.:

"Anda por aquí detrás de cámaras, anda trabajando, anda haciendo sus propias cosas, eso es lo bueno. Cuando uno está conociendo a alguien o saliendo con alguien, que cada uno tenga su propia visión, sus trabajos".

Pero bien, parece que el amor se terminó o no llegó a buen puerto y así lo confirmó la mismísima ganadora de “Nuestra Belleza Latina VIP” para una entrevista que le concedió al programa de televisión Noches de luz a cargo de la presentadora Luz García:

"No [ya no estamos]. Lo estaba conociendo, nos estábamos conociendo y de verdad que fue muy bonito compartir con él". Queda claro que Clarissa Molina contó el verdadero motivo por el que terminó con su novio y es que a veces te puedes llevar muy bonito pero hay muchas otras cosas que no alcanzan ni son suficientes. En cuanto a los motivos de la la ruptura, Clarissa fue muy sincera, pero no del todo precisa:

"Muchas cosas pueden pasar realmente", lo que significa que para que una relación de pareja no funcione no tiene por qué suceder algo malísimo.

De hecho, luego agregó que: "las cosas pasan y cuando no funciona o no es el momento o no estamos en la misma frecuencia tal vez, de repente yo quiero otras cosas, él quiere otras, no estamos en la misma dirección".

Así y todo, la influencer manifestó que no pierde para nada la esperanza de encontrar a esa persona ideal con la que pueda llegar a compartir su vida y cerró diciendo: "Me gustaría estar con alguien al que yo admire mucho, eso es super importante y alguien que tenga la misma visión que yo".

¡Ahora ya lo sabes! Clarissa Molina contó el verdadero motivo por el que terminó con su novio pero sigue llevándose todos los suspiros con sus cortos vestidos. ¿Qué opinas?