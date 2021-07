Así de hermosa está actualmente Olivia Rodrigo

Desde hace algunos años una de las cantantes juveniles que está teniendo un gran éxito en varias partes del mundo es nada menos que Olivia Rodrigo. Esta joven nacida en California, Estados Unidos, tiene tan solo 18 años y no solo enamora a todos con su belleza sino también con su cautivante voz ya que posee un talento verdaderamente espectacular.

Para aquellos que no la conocen, Olivia Rodrigo, es una una actriz, cantante y compositora que se hizo conocida por interpretar a Paige Olvera en la serie original de Disney Channel, "Bizaardvark" y además a Nini Salazar-Roberts en la serie web original, High School Musical: la serie. Estas dos interpretaciones hicieron que su fama creciera a pasos agigantados.

Por su parte, su primera aparición en la televisión fue para un anuncio de Old Navy. Mientras que un tiempo después, puntualmente en 2015, Rodrigo interpretó el papel principal de Grace Thomas, en la película An American Girl: Grace Stirs Up Success. Su buena actuación en este film hizo que fuese convocada para la serie de Disney que mencionamos anteriormente llamada Bizaardvark.

En tanto que esta gran fama que posee se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando la gran figura que posee como así también sobre todo lo que comparte.

Actualmente Olivia Rodrigo, además de tener una voz sumamente hermosa, posee una belleza a que diario enamora a más personas en todo el globo. Esto quedó confirmado recientemente, cuando en su cuenta oficial de Instagram compartió fotos de ella luciendo un vestido de tonos claros que se llevó las miradas de todos sus fanáticos.