Al ritmo de la música, Yanet García alardeó sus curvas y conquistó con su hermosura

Yanet García sigue firme realizando contenido para su cuenta de OnlyFans. La presentadora de televisión mexicana de 30 años parece haberse tomado en serio algunas críticas de sus suscriptores y no ha dejado de realizar nuevas producciones de fotos para el mencionado sitio de Internet para adultos.

En las últimas horas, Yanet publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En el mismo se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara mientras disfruta de la música en compañía del fotógrafo Diego Alanis. La oriunda de Monterrey lució un delicado conjunto de encaje de color negro. Además, la azteca complementó su cabello suelto y un delicado make up.



“Te amooo @dievko?? Creemos magia ???? Próximamente….” fue el sencillo y alegre texto que eligió Yanet García de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la red de la camarita.

García eligió la canción “Teach Me How To Dougie” del grupo musical estadounidense “Cali Swag District” para acompañar su viral videoclip en la popular plataforma. Este hit ya cuenta con más de 58 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Fuente: Instagram Yanet García



Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex pareja de Lewis Howes se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 270 mil corazones en tan solo unas horas. Además, su publicación recibió miles de mensajes de cariño y halago por parte de sus fans hacia su voluptuosa figura física.