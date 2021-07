Su nombre completo es Ana Brenda Contreras, es una actriz, cantante y modelo estadounidense de origen mexicano.? Es muy conocida por su interpretación como Cristal Jennings en la tercera temporada de la exitosa serie de “The CW, Dynasty”.

A sus 34 años la joven decidió sincerarse a través de las redes sociales. Los artistas lo hacen cada vez más durante los últimos tiempos, utilizan los medios para mostrar no solo la parte de sus vidas más glamorosas sino también para tomar conciencia.

En esta oportunidad se pudo conocer el delicado estado de salud de Ana Brenda y su mensaje para los fans a través de su Instagram: "Padezco esta condición hace años y para quienes la vivimos sabemos lo dura que es y más en esta carrera donde mi cuerpo es mi instrumento de trabajo".

Ana Brenda decidió sincerarse ante sus fans acerca del padecimiento que sufre en silencio desde hace varios años. Se trata del reconocido síndrome del intestino irritable, que desde hace mucho le impide tener -en muchas ocasiones- una vida normal, al punto de verse obligada a estar modificando sus planes.

"FUENTE: El Diario NY"

Un cálido mensaje a sus fans

En su posteo comenzó compartiendo una aclaración muy puntual para aclarar ciertas dudas o rumores que vienen circulando, entre ellos, embarazo:

"Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo posando en las red carpets [Alfombras rojas], además de que pues no se me antoja. Aun así, teniendo crisis tengo que trabajar y no falta siempre el 'estás embarazada'. Padezco esta condición hace años y para quienes la vivimos sabemos lo dura que es y más en esta carrera donde mi cuerpo es mi instrumento de trabajo".

Cabe destacar que Ana Brenda tiene más de 7 millones de seguidores, una cantidad que considera significativa para que muchas otras personas no se sientan solas si lo padecen.

La actriz agregó que este sufrimiento –lamentablemente– la limita drásticamente a realizar sus actividades diarias agregando que: "es un dolor espantoso, como si te palpitara el estómago y te fuera a reventar y una inflamación horrible".

Además, como si fuese poco, sin tabúes señaló: "Soy intolerante a mil cosas, además que el estrés o cansancio la agudiza". También destacó que como se sabe muy poco acerca de este padecimiento y como no tiene cura, considera que hay que compartirlo y animar a quienes lo tienen para no sentirse solos.

Con la empatía que la caracteriza, el delicado estado de salud de Ana Brenda y su mensaje para los fans provocó una revolución en las redes repleta de mensajes alentadores y de apoyo.

